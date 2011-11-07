Завгар Могилева стал на сторону Луценко

Автомобили автохозяйства МВД Украины закрепляются из-за отсутствия достаточного количества штатных водителей за работниками других оперативных подразделений ведомства еще со времен издания соответствующего приказа министра внутренних дел Украины Николай БИЛОКОНЯ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на допросе в Печерском районном суде Киева заявил начальник автохозяйства МВД Украины Василий ОРБАН, который был вызван на судебное заседание в качестве свидетеля по делу экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

«Приказ БИЛОКОНЯ действует и по сей день – в случае отсутствия штатных водителей в автохозяйстве закреплять за автомобилями офицеров других оперативных подразделений. Не он (водитель экс-министра Ю.ЛУЦЕНКО Леонид ПРИСТУПЛЮК – УНИАН) один был офицером, закрепленным за автомобилем, – все время где-то 150-200 офицеров оперативных подразделений были закреплены за автомобилями», - отметил В.ОРБАН, подчеркнув, что такой принцип не отрицал и соответствовал внутренним приказам и инструкциям министерства.

Также свидетель заметил, что водителями министра могли быть исключительно лица, имеющие соответствующий допуск к секретной информации. А поскольку в штатном расписании водителей автохозяйства таких лиц не было и нет сейчас, соответственно, они привлекались из других подразделений.

Также, отвечая на вопрос стороны защиты Ю.ЛУЦЕНКО, В.ОРБАН отметил, что в 2007 году его принимали на службу в органі внутренних дел в возрасте 58 годов и у кадрового аппарата ведомства к его возрасту не возникало каких-либо вопросов (УНИАН: сторона обвинения имеет сомнение в законности трудоустройства в МВД Л.ПРИСТУПЛЮКА в 2005 году, когда ему исполнилось 47 лет).

В то же время свидетель отметил, что никаких указаний по поводу функциональных обязанностей водителей автохозяйства он ни от Ю.ЛУЦЕНКО, ни от третьих лиц не получал.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Его содержат в Лукьяновском СИЗО.

Печерский районный суд Киева с конца мая рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО.

Генпрокуратура, в частности, обвиняет Ю.ЛУЦЕНКО в незаконном оформлении на работу в МВД своего личного водителя Леонида ПРИСТУПЛЮКА и в нарушениях, связанных с предоставлением квартиры и начислением ему пенсии.

До сих пор большинство свидетелей по делу по этому эпизоду заявляли, что нарушений при трудоустройстве Л.ПРИСТУПЛЮКА в МВД не было.

Кроме того, ряд свидетелей заявляли, что не могут дать показаний по существу обвинения.