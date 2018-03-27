Верховная Рада может оказаться без депутатов?

Уже сегодня понятно, что по крайней мере несколько из кандидатов, которые прошли по партийным спискам в Верховную Раду, зарегистрированы не будут. Причем, они могут быть не зарегистрированы никогда. А их место в украинском парламенте терпеливо будет ждать «нерешительных» хоть все пять лет. Все зависит от фантазии кандидата и воли Центральной избирательной комиссии.

Прецедент был положен 17 мая, когда Центризбирком продлил до 1 сентября срок регистрации народным депутатом 29-го номера в списке «Нашей Украины» Леонида Черновецкого. На тот момент он уже приобрел полномочия мэра Киева и вроде бы попросил отложить принятие окончательного решения в связи с исками Касательно итогов выборов столичного председателя, которые еще и до сих пор рассматриваются в судах.

Насколько такие решения Центризбиркома подкрепляются действующим законодательством и какие сюрпризы еще содержит избирательное законодательство Украины? УНИАН попросил прокомментировать экс-министра юстиции Украины Александра Лавриновича.

ЕСТЬ ЛИ У ЧЕРНОВЕЦКОГО “УВАЖИТЕЛЬНАЯ ПРИЧИНА”

Александр Владимирович, насколько правомерно то, что на начало своей работы парламент не получит полного состава? Ведь закон устанавливает четкий срок для регистрации кандидатов народными депутатами Украины – 20 дней от дня официального опубликования результатов выборов...

В этом вопросе оснований для двузначного толкования существует меньше всего. Действующий закон о выборах народных депутатов предусматривает возможность принятия ЦИК решения об отсрочке регистрации в определенный срок при наличии уважительных причин.

Перечень этих причин закон не устанавливает. Но понятно, что они должны иметь основательный характер. Например, тяжелая болезнь, когда человек просто не в состоянии написать заявление об освобождении с работы, или же временные ограничения увольнения с предыдущей работы. Например, если народным депутатом Украины будет избран член или председатель наблюдательного совета акционерного общества или председатель правления, освободить которого от должности может лишь общее собрание акционеров. Действующий закон о хозяйственных обществах предусматривает минимум 45 дней со дня объявления о собрании до его проведения. Тогда как закон о выборах дает лишь 20 дней для решения вопросов „трудоустройство”.

Следовательно, срок отсрочки регистрации кандидата народным депутатом стоило бы продолжить и четко ограничить. Можно говорить, например, о сроке 60 дней, или даже 120 дней – именно столько человек может максимально находиться на больничном.

Но давайте вернемся к конкретным примерам. Например, касательно решения ЦИК продолжить срок регистрации Леониду Черновецкому до 1 сентября…

Что касается городского председателя Киева, то лично мне логика, которой руководствовалась ЦИК, непонятна. Даже если такие исковые заявления существуют, они не имеют юридического смысла, поскольку полностью выдержана определенная законом процедура получения полномочий городским председателем. Он получил полномочия в момент объявления результатов выборов территориальной избирательной комиссией на первой сессии новоизбранного совета. Таким образом киевский городской председатель у нас избран, и он осуществляет свои полномочия в полном объеме.

В дальнейшем речь может идти лишь о досрочном прекращении полномочий городского председателя, но это совсем другая тема.

Очевидно, аргументация касательно продолжения срока регистрации не совсем продумана. Тем более странным выглядит срок, определенный ЦИК для окончательного решения вопроса, – до 1 сентября. Чем обусловлена именно такая дата – непонятно.

МОЖЕТ ЛИ БЕЗ МАНДАТОВ ОКАЗАТЬСЯ БОЛЬШИНСТВО ДЕПУТАТОВ

И как долго ЦИК может не регистрировать народного депутата в случае наличия „уважительных причин”? Выходит, теоретически возможна ситуация, когда часть парламента не будет зарегистрирована никогда?

По логике, которую мы наблюдаем в действиях ЦИК, при желании эту процедуру можно растянуть хоть на пять лет, то есть на весь срок полномочий Верховной Рады данного созыва.

И теоретически действительно может возникнуть ситуация, когда на момент первой сессии кое-кто из депутатов не будет зарегистрирован.

А если незарегистрированным окажется большинство? Ведь теоретически такая ситуация возможна (а следовательно, когда-то она может произойти и практически)? Может ли Центризбирком заблокировать начало работы новоизбранной Верховной Рады, не зарегистрировав определенное количество народных депутатов?

По Конституции, Верховная Рада является полномочной при условии избрания не менее чем двух третей от ее конституционного состава. Речь идет о тех, кто избран, а не о тех, кто зарегистрирован.

Но что касается народных избранников, то они, обычно, должны определяться, будут ли работать они в парламенте. Как видим, возможные ситуации, когда не все из них решительно выявляют такое намерение.

ЧЕМ РУКОВОДСТВОВАЛАСЬ ЦИК, РЕГИСТРИРУЯ ДЕПУТАТАМИ ЧЛЕНОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА

А насколько законной является регистрация ЦИК членов правительства?

После изменения модели государственного управления, со дня вступления в действие изменений к Конституции и проведении выборов на пропорциональной основе по партийным спискам, вполне логичной была бы норма о том, что члены парламента могут быть членами правительства – так, как в большинстве парламентских стран Европы.

Но такой нормы конституционные изменения не содержат. И это было сделано сознательно. На сегодня эти статусы размежеваны, поэтому решение ЦИК о регистрации членов правительства народными депутатами кажется малообоснованным.

В то же время возникает коллизия, когда 25 мая нынешние члены правительства приобретают полномочия народных депутатов Украины, и в дальнейшем вступает в силу статья 81 Конституции Украины, которая предоставляет 20 дней для устранения совместительства, которое запрещено Основным Законом.

Правительство, которое сложило свои полномочия, продолжает выполнять обязанности до начала работы новосформованного Кабинета Министров. И другие нормы Конституции предусматривают возможную длительность этого процесса на протяжении 60 дней (при случае замечу, что в этом контексте не стоит применять определения „исполняющий обязанности”, поскольку члены правительства продолжают работать на своих должностях).

Это уже конфликт двух конституционных норм.

Поэтому, чтобы не попадать в него в дальнейшем, конституционные нормы следует уточнить. Возможно, также напрямую узаконить норму о выполнении обязанностей члена Кабинета Министров как уважительной причине для отсрочки регистрации.

НУЖНО ЛИ ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЛЬСОВЕТЕ

Какие еще пробелы в новом избирательном законодательстве выявила нынешняя избирательная кампания?

На протяжении последних десяти лет обсуждались предложения касательно необходимости разведения во времени выборов органов местного самоуправления и парламента Украины. Каждый раз это отрицается, исходя из соображений экономии бюджетных средств, которая в действительности оборачивается потом еще большими расходами.

Выборы также дали основание говорить, что применение принципа пропорциональных выборов по партийным спискам на местном уровне имеет очевидные изъяны. Считается, что политические партии собственно создаются для того, чтобы принимать участие в формировании государственной политики, общественного мнения в масштабе государства и тому подобное.

Но природа местного самоуправления совсем другая – это решение локальных проблем жизни граждан определенной территории. Здесь применение пропорциональной системы, по моему мнению, является неуместным.

Мы уже видим к чему это приводит: некоторые новоизбранные мэры отказываются от мандатов, медлят с регистрацией, поскольку видят, что реально не смогут работать с таким составом местного совета, где большинство сформировалось не на той партийной платформе, как им хотелось бы.

Это означает, что за бюджетные средства придется проводить новые выборы. Такая вот экономия.

Стоит сказать и о самих партийных списках. В Украине избиратель голосовал, в сущности, лишь за название партии, за первую пятерку ее лидеров, держа в руках „закрытый список”.

Европейское избирательное законодательство уже давно отказалось от таких подходов. Ведь если партия имеет право предложить избирателю свой список кандидатов в депутаты, то и избиратель, в свою очередь, должен иметь право определить, кому из предложенных в списке он будет делегировать свои права на осуществление государственной власти. То есть очередность в списке определяется либо избирателями, либо комбинировано - партией и избирателями. Закрытых списков на общенациональном уровне не должно быть вообще.

Разговаривал Олег Олийник