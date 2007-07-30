Мороз и Янукович согласовали проведение внеочередной сессии Верховной Рады

Председатель Верховной Рады Украины V созыва Александр МОРОЗ и премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ согласовали необходимость проведения на будущей неделе внеочередной сессии Верховной Рады Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламента, их встреча состоялась сегодня.

Согласно сообщению, был обсужден круг вопросов, который определяет сегодня положение социально-политической ситуации в стране.

В частности, “согласована необходимость проведения на будущей неделе внеочередной сессии Верховной Рады Украины V созыва, для качественной подготовки к которой даны соответствующие поручения”.

Идет речь, в частности, о решении Конституционного Суда Украины относительно льгот гражданам, об изменениях к Конституции Украины, о законах, принятых Верховной Радой Украины после 5 июня с.г., особенно относительно государственных закупок, правовом обеспечении объявленных Президентом выборов и другие вопросы.