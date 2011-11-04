Митинг из-под Верховной Рады отправился в СИЗО

Сторонники оппозиции, которые требовали принятия закона о декриминализации статьи Уголовного кодекса, по которой осуждена экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, отправляются от Верховной Рады к Лукьяновскому СИЗО, где проведут митинг в поддержку бывшей главы правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим призывом к немногочисленным митингующим обратился народный депутат из фракции «БЮТ-Батьківщина» Юрий ОДАРЧЕНКО после того, как проинформировал собравшихся о том, что парламент отложил рассмотрение законопроекта о декриминализации экономических преступлений.

В частности, он призвал участников акции на метро добираться до Лукьяновского СИЗО, где содержится Ю.ТИМОШЕНКО и другие политзаключенные.