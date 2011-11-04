Оппозиция требует не рассматривать сегодня декриминализацию

Фракция «БЮТ-Батькивщина» требует не рассматривать сегодня в Верховной Раде законопроект о декриминализации ряда статей Уголовного кодекса, поскольку большинство не собирается голосовать за поправки, предложенные оппозицией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил заместитель лидера фракции «БЮТ-Батькивщина» Сергей СОБОЛЕВ, комментируя блокирование оппозицией работы ВР.

«Мы не хотим, чтобы данный закон вносился в зал, если мы понимаем, что под него нет голосов», - сказал он.

По словам С.СОБОЛЕВА, таким образом закон будет считаться отклоненным и уже в эту сессию парламент не будет иметь права вернуться к его рассмотрению.

Он отметил, что если на заседании профильного комитета представители большинства поддержали декриминализацию ряда статей Уголовного кодекса, по которым, в частности, судят лидеров оппозиции, то уже позже поступила информация, что фракции большинства не будут в зале поддерживать данный закон.

«Мы хотим знать их позицию. Если они не собираются голосовать, то нужно дальше проводить консультации», - сказал С.СОБОЛЕВ.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины планирует рассмотреть сегодня во втором чтении законопроект о декриминализации ряда статей Уголовного кодекса.

Фракции оппозиции предлагают внести поправки в этот законопроект, касающиеся декриминализации статьи, по которой осуждена экс-премьер Юлия ТИМОШЕНКО.