Бессмертный прочитал, что написано на лбах у команды Януковича

Лучшей системы правления для Украины, чем парламентская республика, не может быть, убежден экс-посол Украины в Беларуси Роман БЕССМЕРТНЫЙ.

В интервью журнала Forbes он обратил внимание на то, что все бывшие советские страны, в которых есть демократия, это парламентские республики, а все авторитарные режимы – президентские республики, сообщили УНИАН в пресс-службе Р.БЕССМЕРТНОГО.

Украина же сегодня, по мнению Р.БЕССМЕРТНОГО, колеблется между этими двумя полюсами.

«Почему в свое время возобладала идея президентской республики? Люди, которые выросли в патриархальном обществе, дали простой ответ: нам нужен сильный Президент, гарант независимости. Чтобы 46 миллионов граждан знали, с кого спрашивать», - сказал он.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ также не отрицает страха того, что в условиях парламентской республики тогдашний политический класс 1996 года мог растащить страну по кускам.

«Это сегодня коммунистов в Раде несколько десятков человек и они особой роли не играют, тогда всего 72 из 450 депутатов ВР представляли демократическое крыло. Остальные – представители власти или коммунисты», - напомнил Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Он также отметил, что люди во власти почти никогда не руководствуются здравым смыслом, а исходят лишь из своих частных интересов. «Своя рубашка всегда ближе к телу. Если бы, придя к власти, ЯНУКОВИЧ и его соратники руководствовались только здравым смыслом, они должны были продолжить реформу, начатую в 2004 году. Но Виктор Федорович хорошо помнил, как КУЧМА вынуждал его ремонтировать Дом правительства и готовить кабинет для себя. Нынешний Президент не раз мне об этом рассказывал, его это не отпускало», - отметил Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

В то же время он подчеркнул, что Украина обязательно будет парламентской республикой. «Ведь что планировала команда ЯНУКОВИЧА? Работаем десять лет, потом делаем реформу, экс-президент становится премьер-министром и правит еще сколько-то. Это написано у них на лбах. Но после приговора ТИМОШЕНКО этим планам не суждено сбыться, реформа пойдет быстрее», - заявил Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Он выразил уверенность, что в обществе можно реформировать все, есть только один институт, который заменить нельзя, – это человек. «Нужно определенное время, чтобы люди поняли, что лучшая форма политического строя, при котором общественные институты постепенно будут перебирать у государства его функции, - это парламентская форма правления», - отметил Р.БЕССМЕРТНЫЙ.