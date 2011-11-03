Участники акции перебрались под окна Азарова
12:47, 03 ноября 2011Политика
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Требуют отставки
Около 200 представителей общественных организаций под зданием Кабинета министров требуют отставки премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА.
Как передает корреспондент УНИАН, участники акции перешли от здания Верховной Рады к Дому правительства.
Пикетчики держат государственные флаги Украины, флаги своих общественных организаций и скандируют: «АЗАРОВА в отставку!».
Площадку перед зданием Кабмина охраняют несколько десятков представителей милиции. Также возле здания Кабмина находятся бойцы спецподразделений МВД.
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