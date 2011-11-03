Участники акции перебрались под окна Азарова

Около 200 представителей общественных организаций под зданием Кабинета министров требуют отставки премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции перешли от здания Верховной Рады к Дому правительства.

Пикетчики держат государственные флаги Украины, флаги своих общественных организаций и скандируют: «АЗАРОВА в отставку!».

Площадку перед зданием Кабмина охраняют несколько десятков представителей милиции. Также возле здания Кабмина находятся бойцы спецподразделений МВД.