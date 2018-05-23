Юлия Тимошенко: Я не хочу, чтобы европейское будущее страны зависело от моего комфорта

Призыв к народам, парламентам и лидерам ЕС

Дорога Европейская семья!

Сегодня я обращаюсь к вам из-за решетки и передаю это послание через мою семью, ведь другой возможности у меня нет.

Несколько шагов вдоль тюремной камеры, от стены до стены. Это и есть мой периметр "свободы". Маленькое окошко, через скрещенные арматуры которого виден кусочек осеннего неба... Цену свободы по-настоящему понимаешь, когда она видна сквозь решетчатое окно. Именно здесь особенно остро воспринимаешь все вызовы и угрозы свободе своего народа.

Семь лет назад, осенью 2004-го, Украина после бескровной и мирной Помаранчевой революции ощутила настоящий вкус настоящей свободы. Это были величественные события и великие времена. Страны свободного мира, казалось, завидовали нам. Украина стала модной, в Киев приезжали туристы, чтобы вдохнуть глоток свободы.

На Елисейских полях в Париже и на виа Кондотти в Риме люди раскупали с полок все помаранчевое. Я до сих пор убеждена, что революция 2004-го - одно из величайших событий в нашей новейшей истории и весомый вклад Украины в демократический опыт мира. Так, власть посадила меня в надежде, что это станет погребальным звоном для нашей демократии, но я верю в победу свободы в нашей стране.

Сегодня, осенью 2011 года, свободу пытаются подавить, заточить, депортировать из Украины. Мне эта власть дала семь лет тюрьмы, остальные сидят за решеткой без суда, не зная, когда они выйдут на свободу.

Надо назвать вещи своими именами - в Украине установлен авторитарный режим. Больше не существует разделения властей на законодательную, судебную и исполнительную, вся власть находится в руках одного человека. Целью режима является теневое обогащение за счет народа и государственных ресурсов, которые в действительности принадлежат всем украинцам. Но для достижения этой цели власти нужна ликвидация демократии в Украине.

Я хочу очень четко заявить, хотя это трудно признавать, что сейчас нам в Украине собственными силами остановить развитие авторитаризма будет чрезвычайно сложно. Слишком слабыми являются внутренние предохранители, которые могли бы защитить нашу страну от этой беды: гражданское общество - молодое; институты демократии - и молодые, и слабые; суды, парламент, средства массовой информации - полностью узурпированы властью. Последнее, что сейчас также уничтожается - надежда на честные выборы.

Чтобы начать возрождать нашу свободу, нам безотлагательно нужна помощь мирового демократического сообщества. Такой первой неотложной помощью является подписание Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом. Для Украины подписание этого документа - это исторический прорыв к европейской мечте, это окончательное утверждение и защита нашей независимости, это надежда на свободу и достойную жизнь для 47 миллионов украинцев, это шанс ликвидировать авторитаризм.

Я хочу поблагодарить Европейской семье за ​​то, что при подготовке проекта Соглашения вы уже предоставили Украине уникальные возможности, которых у нас в таких переговорах никогда не было. Это подтверждение искренности и преданности европейских народов идее евроинтеграции Украины.

Но уже очевидно, что подписание Соглашения сегодня оказалось под угрозой срыва, все реальнее становится провал европейских стремлений Украины. Это может стать трагедией, которая затмит будущее Украины на долгие годы.

Наша европейская перспектива оказалась под угрозой не из-за Европы, а из-за сознательного расчета украинских властей. Похоже, режим готов уничтожить все ростки демократии и отказаться от соблюдения европейских ценностей, как того потребует подписание Соглашения о свободной торговле. Двадцать лет надежд на присоединение к европейской семье, на окончательное освобождение от горького советского наследства уничтожаются жаждой украинского президента и его окружения к власти и богатству.

Президент Янукович и правительство нарушают все предпосылки подписания Соглашения. Это происходит не случайно, не по недоразумению, не потому, что они не знают как, или не понимают, что такое Европейский путь. Они сознательно, планово, цинично срывают процесс европейской интеграции Украины и переориентируют внешнеполитический курс на противоположный.

Именно поэтому я сейчас обращаюсь к вам - народам, парламентам и лидерам дружественной Европейской семьи - с просьбой не отказываться от подписания и ратификации Соглашения с Украиной из-за разочарования пренебрежительным отношением Януковича к Европе. Я прошу вас не обращать внимание на сознательный саботаж этого процесса украинской властью. Я прошу вас не голосовать против этого Соглашения, даже если вы считаете, что это улучшит мои шансы выйти на волю. Я вовсе не хочу, чтобы европейское будущее моей страны зависело от моего собственного комфорта.

Властная, уголовная олигархия и украинский народ - это не одно и то же. У них разные цели и разные моральные ценности. Олигархии нужны беспредел, бесконтрольность, безответственность, экономическая тень и диктатура, что несовместимо с европейскими ценностями. А украинский народ своим мужеством и стойкостью перед лицом жестокого произвола продемонстрировал, что свобода, справедливость и солидарность являются его главными ценностями.

Украинцы стремятся почувствовать себя полноценными членами европейской семьи, наконец покончить с постсоветскими метастазами, закрыть раз и навсегда дверь в тоталитарное прошлое.

Я сейчас обращаюсь к вам с просьбой: при принятии судьбоносного решения о подписании и ратификации Соглашения предпочесть европейским стремлениям украинского народа и проигнорировать заранее спланированные действия украинских властей, направленные на срыв этого исторического прорыва в Европу.

Когда я обращаюсь к вам, перед моими глазами стоят сотни тысяч лучших сынов и дочерей Украины, которые отдали свою жизнь, веками отстаивали независимость нашего государства. У меня перед глазами стоят миллионы украинцев, убитых голодом в тридцатых годах только за то, что они любили Украину; миллионы людей, которые вышли на заснеженные улицы Киева семь лет назад в надежде на Свободу. Я вижу лицо миллионов молодых людей, которые сегодня задыхаются под давлением авторитарного режима и мечтают о том, чтобы наконец выйти из замкнутого круга прошлого и стать гражданами свободной Европы. Не разрушайте их мечту, не наказывайте их за преступления украинского режима.

Именно ради них всех я прошу вас подписать и ратифицировать Соглашение с Украиной, даже если украинская власть сознательно не выполнит условий последней резолюции Европарламента. Потому что для Украины это не только подписание официального документа, это - возрождение нашей долгожданной Свободы, сохранения нашей выстраданной независимости, право на европеизацию жизни миллионов украинцев. Все это сейчас в ваших руках.

Я знаю, что вам сейчас тоже не просто: ЕС борется с мировым финансовым кризисом, последняя волна расширения ЕС и адаптация Лиссабонского соглашения требуют максимальной энергии и внимания. Но великая миссия Европейской семьи состоит в том, чтобы нести истинные ценности другим братским европейским народам, гармонизировать жизнь нашего нестабильного и уязвимого мира, и вы с честью выполняете эту задачу. Мы, свободные украинцы, смотрим на вас с надеждой.

Я знаю, что одним из условий подписания Соглашения об ассоциации является мое освобождение как свидетельство прекращения политических репрессий и расправы с оппозицией. Президент Янукович сознательно не выполняет это условие. Сегодня я прошу вас, со всей силой убеждения, подписать Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли в любом случае. Я не могу допустить, чтобы моя несвобода стала причиной полного краха европейской мечты украинцев. Верю, что вы не оставите Украину в беде и поможете украинцам освободиться из тюрьмы несвободы, бесправия, безнадежности и авторитаризма, которую выстраивает вокруг них Янукович.

... Я заканчиваю писать это обращение в своей камере вечером. Где-то там, за тюремными стенами, садится солнце. Но я точно знаю, что скоро оно вновь взойдет над моей родной Украиной. Это будет солнце свободы, достоинства и величия свободных людей, заслуживающих будущее в объединенной и свободной Европе.

Проголосуйте и ратифицируйте это соглашение, и это будет наша с вами общая победа над авторитаризмом.

Юлия Тимошенко,

Киев, СИЗО, 2 ноября