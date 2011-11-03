Милиция выясняет, для чего украинцы запасаются оружием

Милиция в этом году изъяла из незаконного оборота большое количество оружия и выясняет истинные намерения людей, которые хранят арсеналы.

Как сообщает Управление связей с общественностью МВД Украины, подразделениями МВД ежегодно из незаконного оборота изымается достаточно большое количество оружия и взрывчатки. В этом году речь идет уже о 2781 единице огнестрельного оружия, среди которого 4 гранатомета, 2 пулемета, 40 автоматов, 176 карабинов и винтовок, 250 пистолетов, 608 обрезов, 1,5 тыс. единиц самодельного оружия, 426 гранат, 116,7 тыс. патронов, 738 кг взрывчатых веществ и 678 кг пороха.

«Но если в предыдущие годы оружие изымалось как правило у людей, которые готовят преступления или у так называемых “черных археологов”, которые ведут поисковые работы в местах боевых действий, то в этом году люди, у которых нашли “стволы”, среди мотивов хранение оружия называют и намерения нападения на государственные учреждения. Сейчас правоохранители выясняют истинные намерения этих людей», - отмечается в сообщении.

Среди последних примеров - изъятие оружия у жителя г. Алушта в Автономной Республике Крым, у которого нашли три автомата Калашникова, пистолет Макарова, два спецсредства „Форт-17Р” и „ПМ-РФ”, предназначенные для отстрела резиновых пуль, 15 запалов к гранатам, 2 электродетонатора и 360 патронов. Кроме того, у жителя города Торез Донецкой области в доме изъят гранатомет, 2 автомата Калашникова, винтовка, 4 пистолета, 5 обрезов охотничьего оружия, 3 гранаты, 41 электродетонатор, 557 патронов.

По данным милиции, оружие и взрывчатые вещества попадают в незаконный оборот, в первую очередь, через кражи с хранилищ, складов, арсеналов воинских частей, предприятий, учреждений, организаций, где изготовляется, хранится или используется огнестрельное оружие и взрывчатка.

На протяжении этого года зарегистрировано 42 факта разворовывания оружия.

Как сообщал УНИАН, вчера, 2 ноября, во время расширенного заседания Кабинета министров Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что в Украине закупается оружие для совершения нападений на органы власти.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, правоохранительные органы передали ему информацию о том, что сейчас продолжается закупка оружия и подготовка к нападениям на органы власти.

В тот же день в Управлении связей с общественностью МВД Украины УНИАН сообщили, что на данное время не располагают информацией о том, что отдельные лица занимаются приобретением оружия с целью захвата органов государственной власти.

«На всех последних совещаниях, оперативках МВД такая информация не звучала», - отметили в УСО, отметив, что в соответствии с действующим законодательством все, что касается безопасного функционирования органов государственной власти, то этим занимается Служба безопасности Украины.

В свою очередь, в СБУ по этому поводу отметили, что на данный момент не располагают озвученной Президентом информацией.