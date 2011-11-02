Литвин нашел выход и думает, что он устроит всех

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН настаивает на необходимости принятия нового закона о выборах народных депутатов Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал сегодня во время встречи с содокладчиками Комитета ПАСЕ по вопросам соблюдения обязанностей и обязательств странами-участницами Совета Европы (Мониторинговый комитет) Мариэттой де ПУРБЕ-ЛУНДИН и Майлис РЭПС.

В.ЛИТВИН выразил мнение, что действующий избирательный закон «нивелирует личность», и изменения нужны, чтобы парламент был ответственным.

В настоящее время, сказал В.ЛИТВИН, в Верховной Раде зарегистрировано 6 избирательных законопроектов, которые предлагается рассмотреть завтра, 3 ноября. По словам руководителя парламента, в случае, если «результаты обсуждения продемонстрируют отсутствие компромисса», он предложит провести рейтинговое голосование по всем законопроектам, и тот, который наберет наибольшее количество голосов, принять в первом чтении или направить на повторное первое чтение. По мнению В.ЛИТВИНА, потом нужно создать специальную комиссию из представителей всех фракций, которая будет дорабатывать законопроект ко второму чтению.

«Это наиболее реальный путь для принятия закона, который, как минимум, не будет вызывать резких возражений», - сказал он.

Руководитель парламента также заметил, что «невзирая на отсутствие законодательного запрещения принимать изменения к избирательному законодательству менее чем за год до выборов», он убежден, что новая редакция закона о выборах народных депутатов должна быть принята до конца нынешнего года.