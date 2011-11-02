Янукович перепутал Северную Америку с Южной

Президент Виктор Янукович допустил очередной географический конфуз. Он перепутал Северную Америку с Южной.

Это, как сообщает Украинская правда, произошло на расширенном заседании правительства, когда Янукович рассказывал о поиске новых рынков для украинских товаров.

"Нам надо искать рынки там, где сохраняются высокие темпы роста экономики. Мы видим, как замедлились темпы в Европе. В Азии, Тихоокеанском регионе они сохраняются. Я был в Северной Америке - там сохраняется рост", - сказал Янукович.

Как известно, недавно президент осуществил визит в Бразилию (Южная Америка), где рост в 2010 году составил 7,5%, а также на остров Куба, который находится в экономической стагнации.

По словам Януковича, визиты за границу для него – это государственная миссия.

"Мы не просто катаемся, чтобы показать себя. Мы везем с собой бизнес. Нам надо организовать механизмы межрегионального сотрудничества", - заявил он.