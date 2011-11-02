Азаров раздал всем сестрам по серьгам

Премьер-министр Николай АЗАРОВ критикует ряд министерств и ведомств за торможение процесса проведения реформ в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на расширенном заседании Кабинета министров и Комитета экономических реформ Н.АЗАРОВ высказал критику, в частности, в отношении работы Минюста, Минрегионстроя, Минздрава и Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что несмотря на заявления представителей министерств и ведомств о высоком качестве проводимых работ, реальная ситуация демонстрирует противоположное.

«Послушав выступления (на сегодняшнем заседании - УНИАН), мы слышим, что все хорошо и все нормально. Однако люди так не думают, к большому сожалению. И те реформы, которые мы реализовываем, пока еще очень медленно сказываются на улучшении жизни людей», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что проведение реформ - это не только и не столько разработки необходимых документов, но и их реализация.

«Как раз здесь (с реализацией – УНИАН) у нас обстоит дело не лучшим образом», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он высказал критику в отношении Минюста из-за того, что до сих пор не работает механизм регистрации предпринимателей с помощью электронной почты.

«На середину октября поступило лишь 11 заявок (от предпринимателей – УНИАН). А зарегистрирован только один предприниматель. Было бы смешно, если б не было так грустно. А причина в чем? Отсутствие в Украине единых форматов электронной цифровой подписи. Почему их нет? Да потому, что Минюст еще в мае отменил приказ о формате подписи и не предложил ничего взамен», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также Н.АЗАРОВ раскритиковал работу местных органов исполнительной власти за то, что они в течение года не обеспечили условия для реализации закона о регулировании градостроительной деятельности.

«Где же активная позиция Минрегинстроя, министра БЛИЗНЮКА? Именно его министерство должно быть локомотивом этой реформы… По некоторым направлениям задачи выполняются привычно формально. Как следствие, результат незначительный и не отвечает поставленной цели», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также он раскритиковал Министерство здравоохранения за отсутствие медицинских стандартов предоставления первичной медицинской помощи.

«Министр здравоохранения издает приказ, в котором лишь определяет темы для разработки стандартов», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также критика прозвучала в отношении закрытия медицинских учреждений.

«Особенно болезненно отзываются (люди – УНИАН), когда без учета мнения людей и без согласования с общинами закрываются больницы и амбулатории. Год заканчивается, а в больницах и поликлиниках нет вакцин и лекарственных препаратов… Вакцина против туберкулеза до сих пор проходит контроль качества. Тем временем датской гуманитарной вакцины хватит максимум на 2 месяца», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что нет никаких гарантий, что результаты экспертизы дадут позитивные результаты.

«Кстати, что (будет), если исследования, которые сейчас проводятся, покажут, что российские вакцины не пригодны для использования у нас? Что, тогда будем пеплом голову посыпать?», - сказал премьер.

«Кстати, Александр Владимирович, пять месяцев срок пребывания вас в должности более чем достаточен, чтобы в своей сфере навести порядок, - сказал Н.АЗАРОВ, обращаясь к министру здравоохранения А.АНИЩЕНКО. – Дожили до того, что Президент вынужден публично объявить выговор члену Кабинета министров. Это вообще для Кабинета министров ЧП».

Также Н.АЗАРОВ критически отнесся к выступлению главы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владиславу КАСЬКИВУ, в котором было сообщено о привлечении 500 млн. долл.

«Из 500 млн., кстати, почти 400 млн. - это китайские инвестиции, о которых Президент договорился еще год назад, а остальные 100 млн., - не знаю куда и что. А что такое 100 млн. для работы агентства?», - сказал Н.АЗАРОВ, добавив, что если говорить о реализации национального плана действий, то из 30 мероприятий госагентство выполнило лишь 7. До сих пор, отметил Н.АЗАРОВ, не разработан законопроект о национальных проектах, хотя документ должен был быть еще в апреле.

При этом премьер подчеркнул, что всегда готов оказать помощь и поддержку в решении необходимых вопросов.

«Что мешает и кто мешает? Дверь моя открыта, пожалуйста», - сказал Н.АЗАРОВ.