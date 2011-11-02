Янукович: оружие скупается для нападений на органы власти

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что сегодня в Украине закупается оружие для совершения нападений на органы власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на расширенном заседании правительства.

В.ЯНУКОВИЧ рассказал, что ему правоохранительные органы передали информацию о том, что сейчас идет закупка оружия и подготовка к нападениям на органы власти.

«Что это за люди, они уже потеряли страх и совесть», - сказал Президент, критикуя попытку дестабилизировать ситуацию в стране.

В.ЯНУКОВИЧ рассказал, что в одном из регионов Украины работает семья юристов, которые помогают людям через суд получать средства, не доплаченные по льготам. По его словам, поскольку отец в этой семье работает судьей, то решения принимаются мгновенно. В.ЯНУКОВИЧ пожаловался, что подобные случаи приводят к тому, что последний раз пришлось снять с казначейского счета 6 млрд. грн., что привело к небольшой задержке в выплате пенсий.

«Нам удалось компенсировать эти 6 миллиардов, но еще же удар ниже пояса. Мы промолчали, вытерпели. Сейчас пришли ломать заборы те, кто получил по решению суда пенсию в размере около 30 тыс. грн., а одноразовые компенсации 700-600 тыс. грн.», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Что, нужно сорвать стабильность финансовую, сорвать политическую стабильность, начинать всем выходить на улицы с вилами и делить все, что есть? Или что нужно? Есть призывы к революции», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В.ЯНУКОВИЧ уверен, что все это организуют не те люди, которым тяжелее всех живется. «Люди, которым тяжелее всего, молчат, терпят и ожидают», - сказал Президент.

В.ЯНУКОВИЧ призвал вести диалог с обществом. «Давайте выходить к людям, нам нечего бояться. У нас есть недостатки, есть просчеты, мы о них говорим, и мы их исправляем. Мы говорим правду», - сказал он.