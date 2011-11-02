Янукович - Анищенко: Почему вы все делаете из-под палки?

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ раскритиковал работу Министерства здравоохранения, заявив, что чиновники этого ведомства все делают «только из-под палки».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на расширенном заседании Кабинета министров Украины.

В частности, В.ЯНУКОВИЧ прервал выступление министра здравоохранения Александра АНИЩЕНКО, который информировал о том, что в министерстве сейчас идет процесс становления команды. В.ЯНУКОВИЧ спросил: «Почему от формирования вашей команды страдают люди?» и поинтересовался ситуацией с обеспечением регионов вакциной.

А.АНИЩЕНКО, в частности, сообщил, что российская вакцина БЦЖ сейчас проходит контроль качества, и потому в регионы пока была направлена вакцина датского производства. При этом он выразил надежду, что в ближайшее время в регионы пойдет и российская.

На это Президент отреагировал фразой: «Почему вы все делаете, как говорят, из-под палки?».

Министр не согласился с этими словами, сказав, что они не делают ничего из-под палки, а пытаются делать все что могут, но не всегда все получается так, как они планируют.

«Как с вами тяжело разговаривать», - резюмировал В.ЯНУКОВИЧ.