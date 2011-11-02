Власть разработала свой план против акций чернобыльцев и афганцев?

Политолог Александр ПАЛИЙ не исключает, что из-за акций чернобыльцев власть захочет запретить запланированную на завтра масштабную акцию “афганцев” и предпринимателей.

Такое мнение эксперт выразил в комментарии УНИАН.

«Я не исключаю, что и вчерашние, и сегодняшние выступления чернобыльских организаций могут управляться властью», – заявил А.ПАЛИЙ, и добавил: «Я не исключаю, что акции “чернобыльцев”, которые проведены накануне всеукраинской акции «афганцев», которая должна состояться завтра, могут стать основанием для сформированного властью судебного решения об отмене более мощных выступлений «афганцев».

Также, по мнению А.ПАЛИЯ, не исключено, что «власть провоцирует такие акции с целью взять под контроль социальные выступления. Если революцию нельзя отменить - они хотят ее возглавить. Поэтому, «свои» для «регионов» люди во главе акций - это попытка делать их ручными, контролируемыми».

Как сообщал УНИАН, вчера, 1 ноября, чернобыльцы протестовали возле Верховной Рады против нарушения их прав на льготы при принятии законопроекта о государственных гарантиях по исполнению судебных решений. Они требовали погашения долга по выплате пенсий и помощи. Чернобыльцы дважды пытались прорваться к входу в Верховную Раду. При этом недавно поставленное заграждение было повреждено. От здания парламента участников протестов оттеснило спецподразделение "Беркут". Парламент окружили двойным кордоном милиции.

В то же время, УНИАН удалось выяснить, что одним из организаторов этой акции оказался Анатолий ВИННИК - член Партии регионов и депутат Харьковского облсовета от ПР.

Сегодня, 2 ноября, около 300 чернобыльцев вновь собрались на акцию протеста возле здания Кабинета министров Украины в Киеве. В то же время в Мариинском парке находится около десятка автобусов с сотрудниками подразделения «Беркут», а также два автозака.

При этом еще в октябре было объявлено, что 3 ноября под ВР придут предприниматели и афганцы. В частности, 31 октября начальник штаба Всеукраинской гражданской акции «Вперед!» Андрей ПАНАЁТОВ сообщил, что на акцию протеста 3 ноября готовы выйти несколько тысяч предпринимателей, а также представителей около 250 общественных организаций со всей Украины.