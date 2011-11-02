За Украину: Луценко надо срочно спасать

Лидер партии "За Украину!" Вячеслав КИРИЛЕНКО обратился в Amnesty International с письмом, в котором просит вмешаться в ситуацию, связанную с экс-министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО, в том числе объявить Акцию срочной помощи (Urgent Action).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «За Украину!», в письме говорится, что 27 октября Печерский районный суд Киева в который раз отказал в выдаче разрешения на повторное медицинское обследование и лечение экс-министра внутренних дел.

Крайнюю обеспокоенность состоянием здоровья Ю.ЛУЦЕНКО неоднократно публично выражали не только адвокаты, члены семьи, близкие и коллеги экс-министра, но и ведущие специалисты Министерства здравоохранения, которые его обследовали, говорится в письме.

«Принимая во внимание неопровержимый международный авторитет Amnesty Internetional в сфере защиты прав человека, обращаюсь к вам с просьбой принять все возможные меры, в том числе посредством объявление Акции срочной помощи (Urgent Action), с целью прекращения нарушения прав Юрия ЛУЦЕНКО, условия содержания под стражей которого угрожают его жизни», - отмечает В.КИРИЛЕНКО.

*** Акции срочной помощи (Urgent Actions) объявляются с целью помощи жертвам нарушений прав человека и требуют оперативных действий большого количества людей.

Безотлагательные меры применяются в отношении задержанных или заключенных, которые нуждаются в медицинской помощи, если их пытают или если условия содержания под стражей угрожают их жизни.

Осуществление давления на ответственные лица и органы власти путем одновременного отправления петиций со всего мира Amnesty International помогает спасать жизнь, останавливая применение пыток и других форм жестокого поведения, предоставляя возможность получить доступ к медицинской помощи и справедливому судопроизводству, способствуя недопущению других нарушений прав человека.