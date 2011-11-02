Предприниматели предлагают гражданам самим выбрать министров

Предприниматели предлагают гражданам самим определить кандидатов на посты министров в правительстве.

Как сообщил заместитель председателя ОО «София» (Винницкая обл.) Евгений ЗИЛЬВЕРТ во время пресс-конференции в УНИАН, предприниматели разработали анкету и попросили людей самим выбрать, кто будет определять политику их сферы деятельности.

«Весь накал (в обществе - УНИАН), который мы видим, связан с тем, что общество не видит результата реформ и не очень проинформировано, когда мы эти результаты увидим», - сказал он, отмечая, что реформы в отраслях зависят от смены руководителей отраслей на уровне исполнительной власти и всего механизма регулирования отдельных отраслей, в частности, образования и предпринимательства.

Предполагается, что результаты такого опроса будут представлены на рассмотрение Президента Украины и уже он решит, вносить ли данные кандидатуры на представителей Кабмина.

По словам председателя Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины Вячеслава РОЯ, предприниматели 13 октября 2011 года во время акции протеста «Марш пустых кошельков» потребовали от правительства подать в отставку. Они также ожидают, что на завтрашнем заседании Кабинета министров будут рассмотрены увольнения отдельных министров.

Координатор Донецкого региона Олег КОТЕНКО отметил, что на сегодняшний день Донецкая и Луганская области являются индикатором тех протестных настроений, которые существуют сейчас в Украине. Он призвал граждан выходить на улицы и высказывать гражданскую позицию.