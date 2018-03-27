Лукашенко знает, с чем придет в Европу

23 мая неизменный «бацька» белорусского народа произнес в Национальном собрании свое ежегодное послание. Речь Лукашенко вместе с депутатами слушал весь белорусский народ. Характерно, что это выступление звучало на русском языке. На вопрос, почему так, - в пресс-службе Лукашенко ответили: потому что в Беларуси два государственных языка: белорусский и русский. Они равнозначны, и каждый гражданин решает самостоятельно, каким языком пользоваться.

«Послание белорусскому народу и национальному собранию Республики Беларусь» довольно длинное, 50 минут, хотя короче, чем обычно (полтора часа).

«Государство - для народа, человек - во благо своего Отечества», - первый тезис, который повторяется и звучит как главный посыл народу.

Дальше – его трактовка: “Для процветания страны недостаточно, чтобы только власть служила людям. Очень важно, чтобы каждый гражданин был полезен своему Отечеству. В этом — высшее достоинство государства и нации”. Позволю себе предположить, что белорусы, если не думают ежедневно о ломте хлеба, несколько иначе воспринимают формулировку “достоинство нации”.

“Беларусь стремительно продвигается вперед. Сегодня мы ставим новую амбициозную цель: вывести нашу страну в число высокоразвитых европейских государств”, - заверяет бацька. Комментарии излишни.

“Для этого у нас есть все возможности. Белорусская экономика демонстрирует высокие темпы. При этом преобразования происходят последовательно и системно”.

Посмотрим, где будет эта экономика при цене на газ в 220 долларов.

“У нас прогрессивная социальная политика, наиболее полно отвечающая интересам человека. Поэтому отсутствует почва для социальных противоречий и конфликтов”. Ну да, и основания для развития или по крайней мере зарождения демократии в стране также отсутствуют.

“И самое главное — высочайшее доверие, которое народ оказал власти и проводимому ею курсу. Это тот незаменимый и бесценный ресурс, который является фундаментом строительства сильной и развитой страны”. Админресурс называется.

“...Убедительным подтверждением стали выборы Президента. Граждане голосовали за достойную жизнь, за независимость и процветание Беларуси”. К сожалению, этого они пока не получат. Ни достойной жизни, ни независимости, ни процветания.

“Республика Беларусь по историческим меркам еще совсем молодое суверенное государство. Но у нас уже сформирована собственная эффективная политическая система, со своими устоями и традициями!” Это точно. Настолько эффективная и мощная, что народ против нее бессилен.

“В ее основе — подлинное народовластие”. А относительно этого берут сомнения. Лучше было бы сказать так: “В ее основе – президентская узурпация власти”.

Последующие тезисы президента, собственно, вокруг этого и вращаются. По всему видать, ненавязчиво бацька готовится к следующим выборам. После развесистых фраз он фактически дал “добро” на создание пропрезидентских партий:

“Люди хотят больше и активнее участвовать в решении вопросов государственной и общественной значимости. Они готовы выполнять более существенную роль в планировании и строительстве жизни своего региона, своей страны... Значит, власть должна предоставить им такую возможность. Это становится основополагающим на нынешнем этапе развития государства.

...Мне в последние два–три года, особенно в последнее время, все больше и больше предлагают сконцентрировать свое внимание на создании неких общественно–политических движений и партий, как их в соседних государствах называют “партии власти”... Попытка создать общественно–политическое движение, партию (в хорошем смысле этого слова) и привлечь туда элиту нашего общества, самых толковых людей, которые будут управлять общественными и иными процессами в нашей жизни, создавать без мощного движения, толчка снизу на данном этапе считаю нецелесообразным. Хотя люди хотят этого”. (Такие люди либо уже давно сидят в Собрании, либо в тюрьме.)

“Я не буду ничего делать искусственно, - продолжает Лукашенко. - При этом не собираюсь и тормозить общественно-политические процессы, которые бы привели к созданию подобного общественного движения или партии.” И продолжение: “...Если в жизни сложится так, что они появятся, ради Бога, мы этому не будем препятствовать. Если такое движение будет занимать конструктивную позицию, работать во благо народа и государства, мы будем его поддерживать, и я это говорю откровенно”.

Лукашенко подталкивает депутатов: начинайте готовиться к выборам уже сейчас. И принимайте новую Конституцию.

Александр Григорьевич готовит к выборам и весь белорусский народ. Точнее, начинает работать с электоратом с помощью ручных средств: “Исторически определилось, что в основе нашего общества четыре столпа, они существуют, их надо развивать: профсоюзы, Советы депутатов, молодежные и ветеранские организации... Это не просто наиболее массовые объединения. Это сформировавшиеся, зрелые, испытанные временем и доказавшие свою эффективность инструменты самоорганизации и самоуправления народа”.

И так далее... Начав с профсоюзов, Лукашенко стал объяснять, насколько такие организации необходимы народу Беларуси, как нужно их развивать... Здесь проболтался: “Профессиональные союзы - это одна из мощнейших опор государства, которую власть поддерживала и будет поддерживать в дальнейшем”.

Вот в чем вся суть. Президент создает максимально мощный провластный концерн, который бы наверняка победил на всех следующих парламентских и президентских выборах...

Национальное собрание искренне и восторженно аплодировало...

Дмитрий Стаховский

P.S. Вспомнилось, как однажды, приветствуя ветеранов войны с Днем Победы, Лукашенко сказал буквально такое. Я прекрасно понимаю ваши проблемы, потому что мой отец тоже погиб во время войны. Ему искренне аплодировали. Лукашенко – 1954 года рождения...