Янукович: мы постепенно вытягиваем Украину из экономической бездны

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Украине практически удалось выйти на докризисный уровень экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на международных муниципальных слушаниях «Развитие должного управления на местном и региональном уровнях» сегодня в Киеве.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что за полтора года удалось преодолеть административный хаос в стране, воссоздать дееспособную властную вертикаль.

«Мы постепенно вытягиваем Украину, как говорят, из экономической бездны, в которую она скатилась в 2008-2009 годах. Сегодня Украине удалось выйти почти на докризисный уровень экономического развития», - сказал он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, у людей есть работа, зарплата, задолженность по которой постепенно сокращается, а также постепенно растет размер зарплаты.

Также он обратил внимание на рост ВВП и промышленного производства.

Как отметил В.ЯНУКОВИЧ, в этом году был собран один из лучших урожаев за все годы Независимости, и главное теперь - по-хозяйски использовать это достижение.

Также глава государства отметил, что удалось укротить инфляцию. «Хотя она и держится на уровне приблизительного 9%, это один из самых низких показателей за последние 5 лет», - сказал он.

В то же время В.ЯНУКОВИЧ отметил, что остаются большие риски экономического развития, и в первую очередь, это связано с развертыванием в мире новой волны мирового экономического кризиса.

«Не хочу никого пугать, я много езжу по миру и вижу, что делается, и из средств массовой информации мы также видим, как лидеры крупных европейских стран, США работают над тем, чтобы укротить тот кризис, который, как говорят, дает о себе знать все сильнее и громче», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время он заверил, что украинская власть ежедневно в рабочем режиме работает на разных уровнях, чтобы не допустить влияния этой новой волны на украинскую экономику.

В частности, он сообщил, что вчера завершил свой рабочий день совещанием с «большим активом верхних ступеней власти государства».

«Мы следим в режиме он-лайн ежедневно, что делается на мировых рынках», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент подчеркнул, что власть готова в любую минуту отреагировать на экономические изменения в мире.