Генконсула России в Крыму требуют объявить персоной нон-грата

Председатель Крымской организации Украинской народной партии Олег ФОМУШКИН требует от Министерства иностранных дел объявить персоной нон грата генерального консула Российской Федерации в Симферополе Владимира АНДРЕЕВА за оскорбление государственного украинского языка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, так он отреагировал на заявление российского дипломата, что якобы «украинский язык в Крыму может представлять угрозу для жизни людей, поскольку в лекарствах отсутствуют русскоязычные инструкции».

О.ФОМУШКИН утверждает: «Абсолютное большинство жителей Крыма свободно понимают и читают на украинском государственном языке, а миф о «непонимании» украинского языка искусственно насаждается пророссийскими украиноненавистническими организациями».

«Украинский язык принципиально не учат и не желают понимать преимущественно отставные офицеры, генералы КГБ и Минобороны Советского Союза, которые в награду получали квартиры и дома в Крыму, и уже современные отставные офицеры российского Черноморского флота, которые враждебно относятся ко всему украинскому», - подчеркнул он.

По мнению О.ФОМУШКИНА, «предоставление русскому языку статуса второго государственного в Крыму стало бы подарком для украиноненавистников».

Как сообщал УНИАН, В.АНДРЕЕВ в интервью «Севастопольской газете», размещенном на сайте издания 27 октября, заявил, что «Россия не ставит в официальных форматах вопрос русского языка в надлежащей степени настойчивости». По мнению дипломата, «ситуация относительно русского языка (в Крыму) не приемлема и искусственно навязана». Как считает В.АНДРЕЕВ, «в Крыму русский язык должен пользоваться широкими правами, сравнимыми с государственным. Это нужно подавляющему большинству тех, кто проживает здесь. Это их право и их интерес. И это право и интерес должны соблюдаться».

По словам генконсула, он «никогда не слышал ни одного серьезного аргумента против предоставления русскому языку статуса второго государственного языка. Нет такого аргумента. Это очевидное решение, которое бы сняло многие проблемы».

Как считает В.АНДРЕЕВ, «в Крыму ситуация с русским языком какая-то неестественная, ненормальная», и привел аргументы: «Я же смотрю телевизор - в основном, там украинский язык. В аптеку захожу и пытаюсь купить какие-то лекарства, только по памяти вспоминаю, что это против этого. А так ничего не понимаю, хотя в украинской языковой сфере я живу полтора года и большинство общих терминов понимаю. Но не специфических терминов». Подобное, по мнению дипломата, может представлять угрозу жизни людей. «И это права людей, которые нужно отстаивать! И я с сожалением отмечаю, что Россия не ставит в официальных форматах вопрос русского языка в надлежащей степени настойчивости», - сказал В.АНДРЕЕВ.

Также генконсул РФ в Симферополе считает, что в Крыму должна быть не одна, а 10-15 школ с русской программой обучения.