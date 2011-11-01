Дубилет: новый порядок обмена валют не подорвал репутацию банков

“Паспортизация” обмена валют не повлияла на доверие украинцев к банковской системе, заявил агентству УНИАН председатель правления «ПриватБанка» Александр ДУБИЛЕТ, комментируя заявление руководства Ассоциации украинских банков.

«Комментарии АУБ о том, что новый порядок обмена валют может оказать негативное влияние на отношение украинцев к банкам, являются неоправданным сгущением красок. Если измерять доверие украинцев, например, количеством оформляемых депозитов, то мы видим, что за последние два месяца депозитный портфель продолжает уверенный рост», - отметил А.ДУБИЛЕТ.

По его словаю, к сожалению, сегодня позиция руководства Ассоциации украинских банков по важнейшим вопросам развития банковской системы не учитывает мнения ключевых игроков рынка и является скорее личной точкой зрения президента АУБ (Александра СУГОНЯКО), чем отражением реальной ситуации.

«Я не согласен с такой оценкой АУБ ситуации в банковском секторе. Скорее всего, она продиктована отстаиванием интересов небольшой группы банков, занимавшихся в основном наличными валютообменными операциями, - отметил А.ДУБИЛЕТ. - Доля таких банков на рынке ничтожна, а подобные заявления заставляют нас задуматься об эффективности членства в ассоциации. Что же касается идентификации клиентов во время банковских операций с крупными суммами, то выполнение этого требования помогло Украине выйти из «черного списка» FATF, а это для экономики страны очень важно».

Напомним, что в ходе пресс-конференции 25 октября президент АУБ А.СУГОНЯКО заявил, что “главным результатом паспортизации обмена валют стало падение доверия украинцев к банковской системе”. Это заявление вызвало критику как со стороны крупнейших банков с отечественным и иностранным капиталом, так и НБУ.