Вехи недели. Европарламент занялся Украиной, Янукович приблизился к ловушке от РФ

Европарламент не стал закрывать ни глаза на приговор Юлии Тимошенко, ни путь евроинтеграции для Украины. Самый амбициозный прокурорский работник страны анонсировал неприятности самому известному оппозиционному политику Украины. Премьер-министр поучил педагогов жизни, рассказав, как он им помог материально на протяжении года.

Аванс для евроинтеграции

Резолюция Европарламента по ситуации в Украине касалась прежде всего преследования оппозиционных политиков. Европа призвала к прозрачной и открытой апелляции, четко заявив, что отказ от пересмотра приговора может поставить под угрозу подписание соглашения об ассоциации Украина – ЕС.

При этом Европарламент разделил свое отношение к власти и к украинскому обществу.

По состоянию на конец октября переговоры о подписании соглашения продолжаются, и Европарламент рекомендовал организовать встречу с Виктором Януковичем, видимо, чтобы проверить его приверженность европейской интеграции.

Не приходится сомневаться, что до конца года Украина еще неоднократно уподобится канату, перетягиваемому между Россией и Европейским Союзом. В Москве даже не стали выказывать недовольство визитом в Украину американского крейсера, чтобы не спугнуть Януковича, постепенно приближающегося к ловушке под названием «Таможенный союз».

Простодушный Сергей Тигипко, уже видящий себя топ-менеджером партии власти, заметил, что соглашение о свободной торговле в рамках СНГ серьезно приблизило нас к упомянутому Союзу. Посмотрим, насколько сильным окажется инстинкт самосохранения у господина Януковича, которому диалоги с российскими коллегами в последнее время даются непросто.

Прокурора еще пускают в США

Подавшие апелляции на приговор Печерского суда Юлия Тимошенко и ее адвокаты, наверное, и сами не ожидали, что ответ окажется таким быстрым, пусть и из другой инстанции.

Не в Апелляционном суде, а в студии телеканала «Интер», первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин детально и со знанием дела рассказал о нынешних и грядущих проблемах в отношениях Юлии Владимировны с украинским правосудием. Буквально накануне эфира отечественные СМИ сообщили, что Кузьмину США отказали в визе, и тот, пыша праведным гневом в адрес клеветников, резал правду-матку о деяниях Тимошенко, словно уже занял пост вселенской истины в последней инстанции. Если верить Кузьмину, то экс-премьер Украины может быть замешана в преступлениях, по сравнению с которыми превышение служебных полномочий – детский лепет на лужайке.

Тем не менее спикер парламента Владимир Литвин призывает депутатов произвести декриминализацию статей, по которым лидеру «Батькивщины» вынесен приговор.

Прокурорские органы тем временем продолжают реанимировать закрытые в 2005 году уголовные дела, тем самым провоцируя вопрос о роли и месте Святослава Пискуна (тогдашнего генерального прокурора, а сегодня – депутата-«регионала») в современной украинской политике.

Педагогика и диалектика

Николай Азаров в ходе Всеукраинского съезда работников образования ухитрился настроить против себя значительную часть зала. Если учитывать, что через год – парламентские выборы, а учителя остаются на местах лидерами общественного мнения, действия премьера можно назвать недальновидными. Азаров не нашел ничего лучшего, как обвинить педагогов в том, что они «воспитывают негодяев», при этом напомнив, что в 2011 году зарплату учителям правительство поднимало целых пять раз. Этим глава правительства рассмешил аудиторию, ведь финансовая помощь часто напоминает комариные укусы в кошельки педагогов, врачей и государственных служащих.

Правда, Азарову предстоит вскоре поменяться местами с педагогами, самому став воспитуемым: буквально в ближайшую среду показательную порку правительству собирается устроить лично Виктор Янукович, который примет участие в расширенном заседании правительства. Ничего удивительного: после объявленных преобразований, осуществляющихся преимущественно на словах, самое время отыскать нерадивых чиновников, мешающих главе государства обеспечить «улучшение жизни уже сегодня».

Хотя в прессе замелькали списки претендентов на вылет, окончательная ясность будет только после заседания Кабинета Министров, где Янукович лично выдаст «черные метки».

Евгений Магда