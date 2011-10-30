Симоненко хочет уничтожить должность президента Украины

Лидер Компартии Украины Петр Симоненко считает, что в Украине нужно ликвидировать институт президентства.

"Во что выливаются у нас президентские выборы? Они же сами по себе опасны - выборы Президента Украины. Это же каждый раз национальная катастрофа! Что не выборы президента, то столкновение Запада и Востока страны. И в результате выборов половина страны чувствует себя побежденной", - сказал Симоненко в интервью, выложенном на официальном сайте КПУ.

По его мнению, региональную неоднородность Украине тоже нужно учитывать при определении своего отношения к президентскому институту.

"Президентская должность - это не только источник политического конфликта, но и фактор, который подрывает территориальное единство, провоцирует раскол страны. Одно только это, на мой взгляд, является достаточным основанием для постановки вопроса об отмене должности Президента", - считает лидер КПУ.

ТСН