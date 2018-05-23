Янукович открыл львовский стадион за день до праздника

Львовские "регионалы" распространили информацию о том, что "около десяти тысяч львовян собрались, чтобы приветствовать Виктора Януковича». Правда, их никто не видел... Оппозиция выступила перед милицией...

Прилетит или не прилетит

Широко анонсированный приезд Президента Украины Виктора Януковича на церемонию открытия стадиона к Евро-2012 "Арена Львов" не состоится. Официально об этом никто не заявил, однако информированные источники в окружении главы государства сообщили, что Виктора Федоровича 29 октября в день торжественного открытия на евроарене не будет.

Вместо этого, неожиданно для всех - и львовян, и журналистов - президент посетил "Арену Львов" "с инспекционной поездкой" накануне официальной церемонии.

О том, что гарант собрался "открывать" евростадион за день до запланированного открытия, журналисты узнали от представителей оппозиции: 27 октября представители политических сил, которые вошли в Комитет сопротивления диктатуре Львовщины, заявили, что 28 октября Янукович будет во Львове и его достойно встретят его акцией гражданского неповиновения "Красная карточка Януковичу!", чтобы выразить свое отношение к "антиукраинскому диктаторскому режиму".

При этом во Львовской ОГА информацию при прибытии Януковича не подтверждали, а губернатор Михаил Цимбалюк уверял в комментариях СМИ, что "президент Виктор Янукович будет во Львове на открытии евростадиона".

На уточнение, прилетит Янукович во Львов накануне открытия, а не в день официальной церемонии, глава Львовской ОГА сказал: «Мы еще официальной информации не получили".

Поздно вечером над журналистами "смилостивились", и пресс-служба ОГА таки разослала анонс, в котором сообщалось, что Виктор Янукович посетит Львов 28 октября с рабочей поездкой и, в частности, побывает на стадионе. Правда, без указания времени и точной программы пребывания.

Пока журналисты терялись в догадках, что же это за визит, о котором хорошо знает оппозиция и совсем не знает власть, представители львовского политикума прокомментировали однозначно:

"Президент просто испугался львовян, испугался гнилых помидоров, свиста и знаменитых речевок "Спасибо жителям Донбасса". Янукович понимает свою вину за такое "улучшение жизни", которое сложилось в Украине. Он слабый, потому и боится взглянуть в глаза украинцев", - отметил депутат Львовского областного совета от Народного Руха Украины Святослав Шеремета.

О приезде президента во Львов львовяне узнали... попав в длинные пробки и перекрытые для движения улицы - с удивлением уточняя, для чего приехал господин президент - "неужели открытие стадиона перенесли на 28 октября?"

Оппозиция помахала красными карточками перед милицией

Однако оппозиционеров в заблуждение ввести не удалось, и как ни "держали в тайне" дату визита и программу пребывания Виктора Федоровича (видимо, поэтому и СМИ об этом не сообщали) - представители КСД таки прознали, что президент побывает во Львове на аэродроме, стадионе и посетит автобусный завод. Логично предположив, что на аэродром и стадион (режимные объекты) им не добраться - собрались для проведения акции у входа на львовский автобусный завод. Пришло немного протестующих, но своими шумовыми эффектами и скандированиями "Геть Януковича!" представители "Батькивщины", Народного Руха, "Свободы", Конгресса украинских националистов и "Фронта Змин" достигли желаемого: журналисты сняли картинку, а красные карточки с изображением Януковича и надписью "не Хами" и плакат "Виноваты жители Донбасса?" облетел все новостные ленты этого дня.

Поэтому ожидать "виновника" действа не стали, и задолго до приезда Януковича на автобусный завод... разошлись. Остался риторический вопрос: для кого же было "шоу" - неужели для милиционеров, которым поневоле пришлось выслушать претензии к Януковичу от народа! А может, сами испугались "гнева праведного" Виктора Федоровича?

Правда, в своих выступлениях (опять же, слушала только милиция), выступающие неоднократно отмечали, что «гарант» боится собственного народа и львовян ".

"Свободовец", депутат городского совета Тарас Кравец в своей зажигательной речи объявил, что "сегодня власть, видимо, опасаясь позиции львовской общины, фактически сделала все, чтобы львовян на открытии стадиона к Евро-2012 не было. Жителям не известно, где можно купить билет, чтобы попасть на это событие. Это свидетельствует о страхе власти перед собственным народом. Очевидно, лояльных к Януковичу и его команде людей свозят из разных регионов".

Представители от "Фронта Змин" заверили, что во Львов "планируется привезти на открытие стадиона около 20 тысяч лояльных к президенту лиц" и объявили о намерении провести протестные акции и во время официальной церемонии открытия, то есть 29 октября.

Зато, львовские депутаты-"свободовцы" заявили, что 29 октября протестовать не будут, а просто не пойдут на открытие. Мол, свои билеты отдадим желающим, таким образом выразив протест.

Правда, в кулуарах львовского политикума предположили, что "Свободе" нет смысла проводить протесты во время открытия, ведь Януковича там не будет. Что же это за пиар?

Отличились «регионалы»

Но всех переплюнули львовские "регионалы": в пресс-релизе областной организации они сообщили, что "около десяти тысяч львовян и жителей Львовской области собрались, чтобы приветствовать приезд Президента Украины Виктора Януковича, прибывшего во Львов с рабочим визитом".

Такого количества "радостных лиц" львовянам и журналистам увидеть так и не удалось, хотя говорили, что владелец крупнейшего во Львове рынка "Южный" нардеп-"регионал" Петр Писарчук "попросил" несколько десятков предпринимателей рынка с флажками и цветами стоять вдоль дороги, по которой должен был ехать президентский кортеж.

Быстрый и непринужденный

Что касается визита самого Виктора Федоровича, то он был "стремительным и насыщенным". Быстро осмотрев реконструкцию львовского аэродрома (журналистов не приглашали), быстро побывал на Львовском автобусном заводе (опять без прессы), а затем около 30 минут (включая брифинг) "инспектировал" строительство "Арены Львов", которая, по определению журналистов, "за сутки до официального открытия напоминает большую строительную площадку".

Возле стадиона еще стоят огромные краны, рабочие продолжают монтировать сидения на трибуне. Ведутся многие другие работы. И это когда до открытия стадиона осталась сутки.

Пресс-конференция Янукович провел быстро и непринужденно. Сам Виктор Федорович делал вид, что не понимает, о чем его спрашивают, когда на прямой вопрос, будет ли он лично завтра на открытии "Арены Львов?" заверил, что "завтра праздник открытия состоится, без сомнений". Не уточняя, на этом празднике он будет присутствовать лично. Также обтекаемо он "вышел" из вопроса журналистов о его собственном отношении к позиции львовской общины назвать аэропорт именем лидера ОУН Степана Бандеры. Виктор Янукович просто заметил, что решение о названии аэропорта будут принимать городские власти. Одновременно пространно прокомментировал резолюцию Европарламента об Украине, принятую 27 октября. И... уехал на аэродром.

...Несколько часов пребывания главы государства исчерпались, львовяне вздохнули с облегчением, пробки рассосались, работники "Арены Львов", которые аврально высаживали трехметровые туи вдоль дороги до стадиона перед самым прибытием президента, устроили перекур. А на мониторе арены стадиона остался гореть надпись "Арена Львов" приветствует Президента Украины Виктора Федоровича Януковича".

Львовский евростадион поприветствовал президента - за день до праздника...

Ксения Нестеренко, Львов

Фото УНИАН и Андрея Мосиенко