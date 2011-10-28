Суд удовлетворил ходатайство ГПУ насчет дел соучастников Тимошенко

Сегодня Шевченковский районный суд г. Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины о возобновлении сроков на кассационное обжалование постановлений этого же суда о закрытии уголовных дел в отношении нескольких соучастников бывшего президента корпорации «Единые энергетическая системы Украины» Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, после вступления в законную силу указанного решения уголовное дело вместе с кассационными жалобами Генеральной прокуратуры будет направлено в Высший специализированный суд по рассмотрению уголовных и гражданских дел для рассмотрения по существу.

Как сообщалось ранее, 20 октября 2011 года Генеральная прокуратура Украины отменила незаконное постановление о закрытии уголовного дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО по фактам расхищения бюджетных средств на сумму свыше 25 млн. грн. и уклонения от уплаты налогов на сумму более 20 млн. грн. путем внедрения преступной финансовой схемы расчетов за природный газ корпорацией «Единые энергетические системы Украины» и сокрытия от налогообложения доходов от деятельности ее оффшорной компании Somolli Enterprises Limited.

В Генпрокуратуре настаивают, что Верховный суд Украины в 2005 году решения о закрытии уголовных дел по существу не рассматривал, в удовлетворении ходатайств защитника Виктора ШВЕЦА в интересах Ю.ТИМОШЕНКО и других было отказано.

Справка УНИАН. Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 годах возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

11 октября 2011 года Печерский районный суд Киева осудил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ в 2009 году.

13 октября стало известно, что СБУ возбудила в отношении Ю.ТИМОШЕНКО еще одно уголовное дело - за перевод долгов корпорации "Единые энергетические системы Украины" на бюджет Украины.

Следствие обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в том, что она перевела долг ЕЭСУ перед Минобороны России на сумму 405 млн. 500 тыс. дол. на государственный бюджет Украины.