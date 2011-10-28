Немырю не пустили на УТ-1 и Интер

Заместителю председателя партии «Батькивщина», бывшему вице-премьер-министру Украины Григорию НЕМЫРЕ безосновательно отказано в участии в ток-шоу «Шустер Live» на Первом национальном телеканале, а также в программе «Большая политика» на телеканале «Интер».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины».

В обеих программах ключевой темой для обсуждения будет принятие Европейским парламентом резолюции по Украине.

«Профессионализм именно Григория НЕМЫРИ в вопросе евроинтеграции не вызывает сомнений ни у журналистов, ни у политических оппонентов. Поэтому удивляет синхронность отказов от двух телеканалов, которые произошли по непонятным причинам и без объяснений», - говорится в заявлении пресс-службы партии.

«Власть снова вынуждает нас говорить о цензуре и обоснованно считать, что список участников главных политических ток-шоу страны формируют не редакции программ, а Администрация Президента», - отметили в «Батькивщине».

Вместе с тем, ввиду необходимости завершения переговоров по заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в ближайшее время и принимая во внимание тот факт, что эта тема касается не только украинской власти, но и всего общества, партия «Батьктвщина» выступает с инициативой проведения свободных, честных и публичных телевизионных дебатов по этому поводу. Такие дебаты должны состояться с участием представителей власти, оппозиции (которых она сама делегирует) и европарламентариев в первой декаде ноября.

«Демократию, как и свободу слова, нужно практиковать, а не имитировать. Украинский народ имеет право знать правду, а не слушать с телеэкранов искаженную до неузнаваемости информацию», - отметил Г.НЕМЫРЯ.