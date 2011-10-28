Янукович: Когда летел во Львов, имел определенные сомнения

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил уверенность, что завтра во Львове состоится праздник открытия львовского стадиона к Евро-2012 «Арена Львов».

Как передает корреспондент УНИАН, глава государства после ознакомления с состоянием подготовки нового стадиона во Львове отметил: «Завтра праздник состоится, вне всяких сомнений».

Он также отметил, что когда летел во Львов, то имел определенные сомнения, которые не оправдались. «Когда летел во Львов, у меня создалось впечатление, что проблем еще много. Однако строители заверили, что все в порядке, и к завтрашнему дню все необходимые работы будут завершены, чтобы, вне всяких сомнений, состоялось открытие стадиона», - отметил глава государства.

Также Президент с улыбкой добавил, что завершающие работы продолжаются быстрыми темпами и строители отметили, что «чем скорее мы уедем, тем быстрее они начнут работать».

Вместе с тем, В.ЯНУКОВИЧ избежал прямого ответа на вопрос журналистов, будет ли он завтра лично присутствовать на открытии «Арены Львов».

Согласно информации нашего корреспондента, за сутки до официального открытия "Арена Львов", на которой будут проходить три матча финальной части Евро-2012, напоминает большую строительную площадку. Возле стадиона еще стоят большие строительные краны, а рабочие продолжают монтировать сидения на трибуне. Продолжается много других работ. Строительные работы ведутся круглосуточно. На объекте работает 1400 человек и 95 единиц техники.

Главу государства во время инспекции львовского евростадиона сопровождали: вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ, председатель госслужбы молодежи и спорта Украины Равиль САФИУЛЛИН, председатель Львовской ОГА Михаил ЦИМБАЛЮК, городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ.

Новый стадион во Львове рассчитан на 34915 человек. Строительство «Арены» началось в ноябре 2008 года. Общая сметная стоимость проекта – 2 млрд. 287,7 млн. грн.

Торжественное открытие стадиона запланировано на 29 октября. А 15 ноября 2011 года на стадионе должен состояться первый футбольный матч между национальными сборными командами Украины и Австрии.