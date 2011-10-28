Наливайченко призывает оппозицию не повторять фарс

Председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО предложил участникам Комитета сопротивления диктатуре согласовать кандидатов в народные депутаты в мажоритарных избирательных округах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины» В.НАЛИВАЙЧЕНКО представил на заседании Комитета сопротивления диктатуре, которое состоялось сегодня, предложения к совместной платформе оппозиционных сил на предстоящих парламентских выборах.

По его словам, первый шаг - это поддержка единого законопроекта от оппозиции о выборах народных депутатов по открытым спискам №9265-2, который внесли депутаты обеих оппозиционных фракций и положения которого в наибольшей мере соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии.

«Для людей непонятным и неприемлемым является то, что сегодня в парламенте повторяется фарс двухнедельной давности, когда внесено уже три законопроекта от депутатов оппозиционных фракций», - заметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Кроме того, В.НАЛИВАЙЧЕНКО предлагает наладить координацию действий оппозиции на уровне избирательных комиссий для наблюдения за избирательным процессом и недопущения фальсификаций.

Третьим шагом он назвал отказ от противостояний между оппозиционными партиями и политиками, а четвертым - согласование кандидатов от оппозиции на мажоритарных округах и их совместную поддержку оппозиционными силами.

«Оппозиционные силы должны доказать людям, что они в состоянии договариваться и действовать вместе в интересах граждан и страны», - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.