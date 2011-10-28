Киреева охраняет спецбатальон

На данное время персональная охрана судьи Печерского районного суда Киева Родиона КИРЕЕВА обеспечивается специальным батальоном судебной милиции «Грифон» ГУ МВД Украины в г. Киеве.

Такой ответ направило Главное управление в г. Киеве Управление уголовного розыска МВД на обращение депутата Киевсовета Александра БРИГИНЦА по поводу предоставления персональной пожизненной охраны судье Р.КИРЕЕВУ, сообщили УНИАН в пресс-службе депутата.

«Конечно, это прекрасно, что человека, который является преступником, по мнению значительной части украинцев, охраняет целый батальон. Но хочу напомнить уважаемым милицейским чиновником мудрую украинскую пословицу: «У семи нянек дитя без глаза», - подчеркнул А.БРИГИНЕЦ.

Депутат заявил, что пока власть не поймет, что для сохранения человека, который «дискредитировал судопроизводство Украины, стал олицетворением ненависти и пренебрежения большого количества граждан государства, который является нежелательным свидетелем закулисных интриг вокруг дела ТИМОШЕНКО, не будет предоставлена персональная ответственная охрана, никакие батальоны ему не помогут».

Раньше А.БРИГИНЕЦ обратился к генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ с просьбой предоставить пожизненную охрану Р.КИРЕЕВУ, поскольку он, как гражданин Украины, имеет основания опасаться за жизнь судьи, который оказался «в роли ненужного свидетеля и соучастника».