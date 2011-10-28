«Фокус» назвал 100 самых влиятельных женщин Украины

Журнал «Фокус» представил рейтинг 100 самых влиятельных женщин Украины. Первое место рейтинга пятый год подряд занимает экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

Почти четверть списка самых влиятельных женщин Украины – представительницы власти и правящей партии, сообщает Фокус.ua. Это объясняется, в первую очередь, жесткой вертикалью, которую выстраивает глава государства. При этом приближенность к Виктору ЯНУКОВИЧУ во многом определяет степень влиятельности «политических» дам.

Показательным исключением является потеря позиций Анной ГЕРМАН – с прошлогоднего второго места она скатилась на восьмое. В то же время сестра Сергея ЛЕВОЧКИНА Юлия, депутат от Партии регионов, наоборот, поднялась на две позиции – с девятого на седьмое место. Также усилили свое влияние депутат Татьяна БАХТЕЕВА, представитель Президента в Конституционном Суде Елена ЛУКАШ и первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА.

В частности, первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Лидер ВО «Батькивщина», бывший премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО.

2. Первый заместитель главы Администрации Президента, представитель Президента Украины в Кабинете министров Украины Ирина АКИМОВА.

3. Председатель Фонда АнтиСПИД Елена ПИНЧУК.

4. Советник Президента Украины, представитель Президента в Конституционном Суде Елена ЛУКАШ.

5. Народный депутат Украины от Партии регионов Татьяна БАХТЕЕВА.

6. Секретарь СНБО Украины Раиса БОГАТЫРЕВА.

7. Народный депутат от Партии регионов Юлия ЛЕВОЧКИНА.

8. Советник Президента Украины, руководитель Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Анна ГЕРМАН.

9. Главный редактор Интернет-издания «Украинская правда» Алена ПРИТУЛА.

10. Владелица «ТА Групп», президент Одесского международного кинофестиваля Виктория ТИГИПКО.

Прорывом этого года издание называет Светлану ВОЙЦЕХОВСКУЮ, руководителя секретариата политической партии «Фронт змін», которая в списке самых влиятельных женщин поднялась на 48 позиций и заняла 31-е место.

Важной тенденцией рейтинга стало усиление женского влияния в бизнесе: если в 2010 году собственниками и менеджерами структур и предприятий были только 18 участниц, то в 2011-м своими коммерческими успехами могут похвастаться 28 украинок.