РФ открестилась от деятельности выдворенных из Украины Мешкова и Храмова

К деятельности выдворенных из Украины экс-президента Крыма Юрия МЕШКОВА и лидера казачьей общины «Соболь» Виталия ХРАМОВА Россия не имеет никакого отношения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный консул РФ в Симферополе Владимир АНДРЕЕВ, отвечая в интервью «Севастопольской газете» на вопрос о том, что консульство в Симферополе в связи с выдворением Ю.МЕШКОВА и В.ХРАМОВА обвиняют в том, что оно не занимает активную позицию в деле защиты интересов граждан России.

«Этих двоих я бы причислил к людям, которые занимаются какими-то своими целями, весьма радикальными и популистскими», - сказал В.АНДРЕЕВ.

По словам дипломата, деятельность Ю.МЕШКОВА и В.ХРАМОВА не имеет отношения к интересам российских соотечественников. «Но, независимо от этого, они являются российскими гражданами», - подчеркнул он.

По словам В.АНДРЕЕВА, вопросы гражданства в отношениях Украина - Россия имеют ряд деликатных моментов, и не по вине российской стороны. Поэтому, отметил он, «Генеральное консульство не стремится предпринимать активные действия, которые подтверждали бы или не подтверждали российское гражданство того или иного лица. В случае с МЕШКОВЫМ — это подтвержденный факт. В случае с ХРАМОВЫМ - и это важно знать - до определенного момента я не мог подтвердить его российское гражданство из-за того, что не было его личного обращения ко мне».

Генконсул также отметил: «Некоторое ограничение в моих действиях есть в отношении граждан, намеренно направленных на провокацию. Это и ХРАМОВ, это и МЕШКОВ в последний свой приезд». Вместе с тем, как заявил В.АНДРЕЕВ, «процедуры выдворения российских граждан в Россию не были выполнены должным образом. Консульство не было официально информировано о том, что такие процедуры происходят, и в них не участвовало».

Кроме того, генконсул назвал «совершенно ненормальным», что выдворение Ю.МЕШКОВА и В.ХРАМОВА украинская сторона «делала демонстративно». «Мол, выкинули в Россию экстремистов и радикалов», - сказал он.

По словам В.АНДРЕЕВА, он «слышал и в отношении МЕШКОВА, и в отношении ХРАМОВА, что есть какие-то заказчики с российской стороны, заинтересованные в дестабилизации ситуации в Крыму».

«Официально говорю: к деятельности этих людей Россия не имеет никакого отношения», - подчеркнул генконсул.

Как сообщал УНИАН, 13 июля 2011 года Окружной административный суд Крыма поддержал представление СБУ о выдворении первого и последнего президента Крыма Ю.МЕШКОВА с территории Украины с ограничением срока въезда сроком на пять лет.

СБУ требовала немедленного выдворения Ю.МЕШКОВА из Украины за косвенные призывы к смене конституционного строя в Крыму.

14 сентября с. г. сотрудники СБУ выдворили в Россию старейшину казачьей общины «Соболь» В.ХРАМОВА, который, по информации спецслужбы, является гражданином РФ, за призывы к разжиганию национальной, расовой и религиозной вражды и негативные высказывания о внутренней политике Украины.