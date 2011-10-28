Нардепам рекомендуют переголосовать закон на ограничение рекламы сигарет

Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения работы Верховной Рады Украины предлагает председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ отменить Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по запрещению рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий».

Об этом говорится в официальном письме председателя Регламентного комитета ВР Владимира МАКЕЕНКО (фракция Партии регионов) на имя председателя парламента В.ЛИТВИНА, копия которого имеется в распоряжении УНИАН.

«С целью разрешения сложившейся ситуации может быть целесообразным рекомендовать Верховной Раде в порядке исключения отменить результаты голосования за проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по запрещению рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий» (№5164) во втором чтении и в целом», – говорится в письме.

За отмену закона и за повторное голосование за этот документ выступают и другие члены Регламентного комитета Верховной Рады Украины.

«Как первый заместитель председателя комитета по вопросам Регламента – то есть процедуры, которая должна быть соблюдена при принятии законов, – хочу отметить, что лучшим выходом из ситуации, которая сложилась с данным законом, является возвращение его на повторное второе чтение, и уже с соблюдением норм регламента принять его. Именно такой вариант действий позволит парламенту сохранить свое лицо в этой ситуации», - считает первый заместитель председателя Регламентного комитета ВР Сергей САС (фракция «БЮТ-Батькивщина»).

С ним соглашается и его коллега по комитету, заместитель председателя депутатской группы «Реформы ради будущего» Владимир КАПЛИЕНКО: «Нарушения Регламента, и в частности ст. 121, которые произошли во время голосования данного закона во втором чтении являются недопустимыми. Закон стоит переголосовать».

Комитет предлагает согласно п.5 ст.123 Закона Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины» вернуть закон на доработку профильному комитету – Комитету по вопросам свободы слова и информации.

Ранее о необходимости существенной доработки и вынесения на повторное второе чтение данного закона заявляло также Главное юридическое управление Верховной Рады Украины.

Напомним, что Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по запрещению рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий» был принят 22 сентября 2011 г., однако он до сих пор не подписан председателем Верховной Рады Украины и не направлен в Администрацию Президента Украины. Одна из причин – споры вокруг трактовки пункта 2 закона, который давал новые определения относительно рекламы и спонсорства табачных изделий, а также запрещений, которые устанавливаются в этой сфере.