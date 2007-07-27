Луценко: демблок требует отставки трёх ”фосфорных” министров и Януковича впридачу

Лидер блока "Наша Украина - Народная самооборона" Юрий ЛУЦЕНКО считает, что отсутствие решения об ответственности трёх «фосфорных» министров свидетельствует о круговой поруке в правительстве ЯНУКОВИЧА.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении Ю.ЛУЦЕНКО.

«От имени блока "Наша Украина - Народная самооборона" заявляю, - говорится в документе, - о непрофессиональности действий трех фосфорных министров правительства ЯНУКОВИЧА»: Николая РУДЬКОВСКОГО, Нестора ШУФРИЧА и Юрия ГАЙДАЕВА, которые продемонстрировали непрофессионализм и неготовность к ликвидации последствий аварии во Львовской обалсти.

«Фактически, только Львовский областной совет во главе с Петром ОЛИЙНЫКОМ остался один на один с экологической бедой и проблемами населения», - отмечает лидер блока и подчеркивает: «Примером этого является то, что не Минтранс, а местные власти вывозили детей из зоны бедствия. Не Министерство здравоохранения, а местные власти присылали врачей. Не МЧС, а местные власти обеспечили людей питьевой водой в первые дни».

При этом Ю.ЛУЦЕНКО подчеркивает, что «фосфорные министры правительства ЯНУКОВИЧА пытаются скрыть от общественности реальное количество пострадавших от аварии». Так, по его словам, «Народная самооборона» выявила в Ривном около 30 железнодорожников, которые лечатся в ведомственной больнице. Восьмеро из них находятся в реанимации, один – пережил состояние клинической смерти».

«Пострадавшие утверждают, что им предлагали вознаграждение в сумме 5 тысяч гривен за согласие указать в диагнозе не профессиональное заболевание, а «бытовая травма», - заявляет Ю.ЛУЦЕНКО и добавляет: «Аналогично действуют в Ровенской области, где пострадавшим детям Гороховского района написали диагноз «обострение хронического заболевания из-за хронической жары».

Блок «Наша Украина - Народная самооборона» считает такие действия правительства ЯНУКОВИЧА «махровой советчиной», - говорится в документе. «Очевидно, что ЯНУКОВИЧ своих не сдает, поэтому блок призывает украинцев отправить в отставку самого ЯНУКОВИЧА и все его правительство», - подчеркивает Ю.ЛУЦЕНКО.