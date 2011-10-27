Тимченко дает слово чести, что закон о земле является абсолютно народным

«Даю слово чести, что законопроект «О рынке земель» является абсолютно народным и ни в коем случае не лоббистским”, - заявил в интервью газете «Урядовий кур’єр» председатель Государственного агентства земельных ресурсов Сергей ТИМЧЕНКО. По его словам, “не существует какого-то заинтересованного круга лиц, которые бы его лоббировали, единственная заинтересована группа – простые владельцы паев – украинские крестьяне”.

С.ТИМЧЕНКО убежден, что этот закон нужен прежде всего стране для кардинальных перемен в сельскохозяйственной отрасли в частности и экономике в целом.

Председатель госагенства рассказал в интервью, что “за двадцать лет сформировалась достаточно большая прослойка различных посредников, в том числе и среди госчиновников, работников самоуправления, для которых теневой рынок земель стал золотым дном”.

“Они, как говорится, наловчились ловить рыбку в мутной воде, зарабатывать достаточно большие деньги на разных земельных махинациях, - отметил он. - Это им удавалось, прежде всего, из-за информационного вакуума вокруг земельных участков, непрозрачных схем в сфере земельных отношений, отсутствия единой базы кадастра и надлежащей нормативной базы. В результате длительное время остается непонятной ситуация с законным использованием земель, налогами за пользование землей, контролем за ее качеством, разграничением земель коммунальной и государственной собственности, инвентаризацией земель. Вне пределами надлежащего внимания государства оставалось также самовольное изменение границ участков”.

По словам руководителя земельного ведомства, от того, что “огромные площади земель отмершего наследства, паи тех, кто находится за рубежом, живот в городе, незаконно засевают, с них собирают урожаи, государственный и местный бюджет не получает ни копейки.