МИД: Украина не хочет заключать бессрочное Соглашение с Евросоюзом

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что Украина не хочет заключать бессрочное Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге директор департамента информационной политики МИД Олег ВОЛОШИН.

«Мы не хотим заключать бессрочное соглашение. Это значит, что Украина и 20, и 30 лет может оставаться в таких же отношениях ассоциации с Европейским Союзом», – сказал он.

По мнению О.ВОЛОШИНА, закрепление конечной даты действия соглашения будет побуждать ЕС перейти на другой уровень отношений с Украиной в будущем.