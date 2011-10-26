В Донецке откроется Генконсульство России

Генеральное консульство Российской Федерации откроется в Донецке в первом полугодии 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Донецкий городской голова Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО сообщил сегодня на пресс-конференции.

По его словам, место под строительство здания консульства в Донецке пока не определено.

«Я встречался и был разговор и с послом, и с консулом. Принято решение правительством России открыть в Донецке Генеральное консульство. По предварительным данням, они хотят его открыть в первом полугодии 2012 года. Когда будут обращения по поводу места, мы окажем наибольшее содействие», - добавил мэр Донецка.