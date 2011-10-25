Януковичу предложили менять футболистов на ракеты

Председатель Сената Национального конгресса Бразилии Жозе САРНЕЙ заявляет, что его страна готова предоставлять Украине своих футболистов в обмен на космические технологии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он в шутку сказал на встрече с президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Перед этим В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в Украине играет много бразильских футболистов, что, по его словам, тоже является полезным сотрудничеством между странами.

Он, в частности, упомянул двух игроков донецкого «Шахтера» - ФЕРНАНДИНЬО и ЖАДСОНА - и выразил надежду, что они сделают весомый вклад в успешную игру сборной Бразилии.

Также на встрече обе стороны выразили уверенность, что запуск украинской ракеты-носителя «Циклон-4» с бразильского космодрома Алкантара будет успешным.