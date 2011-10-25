Томенко предложил: Давайте посадим Азарова!

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО назвал «неоптимальным документом» соглашение о создании зоны свободной торговли в рамках Содружества Независимых Государств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня Н.ТОМЕНКО заявил на пресс-конференции в Хмельницком.

“Какая зона свободной торговли?” Ключевые украинские товары (зерно, сахар, металл) вычеркнуты из перечня. 100% неоптимальный документ! Поэтому давайте посадим АЗАРОВА”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его словам, Н.АЗАРОВ при подписании соглашения с Россией не владел ситуацией. Вице-спикер отметил, что документ о создании зоны свободной торговли со странами СНГ был подписан руководителями государств Содружества в 1994 году. В 1999 году его ратифицировала Верховная Рада Украины.

“Россия же не ратифицировала этот документ. Нужно было ее заставить выполнять прямые обязанности. А Н.АЗАРОВ опомнился в 2011 году и подписал. Что подписал, зачем подписал - непонятно”, - отметил вице-спикер.

Н.ТОМЕНКО отметил, что не против создания зоны свободной торговли со странами СНГ, но, по его мнению, эта ЗСТ должна базироваться на принципах Всемирной торговой организации и без изъятий и ограничений.

Как сообщал УНИАН, 18 октября в ходе заседания глав правительств стран СНГ в Санкт-Петербурге было подписано соглашение о создании зоны свободной торговли.

В тот же день премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ выразил надежду, что подписанное соглашение о зоне свободной торговли в рамках СНГ вступит в силу с января 2012 года.

Соглашение о ЗСТ подписали Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан, Молдова и Киргизстан.

Не подписали соглашение Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан.