Кириленко подозревает, что Азаров в Петербурге подписал чистые бланки

Партия «За Украину!» требует немедленно обнародовать соглашение о зоне свободной торговли в рамках СНГ, подписанного премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ 18 октября в России.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «За Украину!», об этом заявил лидер партии Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Он сообщил, что направил депутатский запрос на имя Н.АЗАРОВА с требованием немедленно предоставить текст соглашения.

«Прошла неделя с момента подписания соглашения о зоне свободной торговли СНГ. И за это время ни Комитет иностранных дел Верховной Рады, ни эксперты, ни экономисты не видели текст соглашения, - отметил В.КИРИЛЕНКО. - Создается впечатление, что АЗАРОВ подписал чистые бланки, на которых сейчас от имени Украины пишется какой-то документ».

В.КИРИЛЕНКО добавил, что, подписывая такой важный документ, правительство не провело ни одного экспертного или общественного обсуждения данного соглашения.

«АЗАРОВ и компания все время говорят о том, что это будет благо для Украины. Но я им хочу напомнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, тем более, если этот сыр кремлевский», - сказал лидер партии.

«По моему убеждению, укрывательство текста соглашения о создании зоны свободной торговли СНГ от украинцев свидетельствует, что власть в очередной раз пошла на сдачу национальных интересов», - убежден В.КИРИЛЕНКО.