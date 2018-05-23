Как далеко зайдет власть в уступках России за дешевый газ?

Украинская власть продолжает договариваться с российским руководством о скидке на газ. Как показывает опыт, каждая скидка от России - это определенная уступка в стратегических интересах Украины. Мы спросили у экспертов, как далеко готова пойти власть в своих договоренностях в пересмотре цены на газ?

Михаил Гончар, эксперт по энергетическим вопросам:

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ - ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭТАП ВО ВХОЖДЕНИИ В ЕВРАЗЭС

Поскольку украинское политическое руководство отражает экономические интересы отдельно взятых олигархических групп, то оно будет готово пойти так далеко, как это нужно газовому олигархату Украины. Показательными в этом плане являются харьковские договоренности, когда были осуществлены неэквивалентные уступки в обмен на так называемую удешевленную цену на газ.

Хотя сами "регионалы" неоднократно высказывались о недовольстве по поводу подписания харьковских соглашений, но история их учит тому, что ничему не учит. Это как раз о логике действующей украинской власти.

Чего хочет Россия? Россия уже заложила алгоритм решения всех своих вопросов, когда в апреле 2010 года подписывались харьковские договоренности. Системные действия российской стороны направлены на экономическое и политическое поржение Украины. Каждый следующий контракт, подписанный Газпромом и Нафтогазом, хуже предыдущего, даже когда в нем закладывается некая преференция. Поэтому эта логика будет сохранена.

Но сейчас появился еще один политический фактор, связанный с выборами в России. На алтарь их будущей победы кладутся веские трофеи. Один уже лежит - это Беларусь, второй - Украина. Исходя из логики обнародованного недавно Путиным тезиса о Евразийском союзе, они любой ценой будут пытаться включить Украину в этот интеграционный проект на постсоветском пространстве. Понимая, что Украина не Беларусь, это, очевидно, будет делаться тактикой малых шагов.

В тактику мелких шагов будет вписываться и модернизация ЧФ. Понятно, что российская сторона выставляет всегда асимметричные требования: теоретически говоря о возможности в чем-то пойти навстречу Украине, сразу же выставляется список определенных требований, преференций, которые по своему суммарному эффекту значительно превосходят возможную выгоду в цене на газ. Яркий пример - ситуация с Таможенным союзом, когда Россия настаивала на вхождении Украины в ТС как предпосылке возможного пересмотра газовой цены. Получив наконец отрицательный ответ, Россия якобы продемонстрировала свою готовность снять это требование.

Однако тут же украинской стороне было предложено присоединиться к ЗСТ в рамках СНГ. Что Украина и сделала. Конечно, это Украине не дает никаких преференций. Очевидно, что дальше будет реализовываться белорусский сценарий, мол, если вы хотите получить более лояльную цену, то нужно входить в Таможенный союз, а затем - в Единое экономическое пространство. Это то, что в свое время применялось к Беларуси ...

Варианты пакетных увязок могут быть различными, однако Россия будет выступать более мощно в этой весовой категории. И Таможенный союз - это как промежуточный этап к вхождению в Единое экономическое пространство и наконец - в ЕврАзЭС.

Олесь Доний, народный депутат (НУНС):

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ НЫНЕШНЕЙ ВЛАСТИ - ВЕЧНАЯ ВЛАСТЬ

Чтобы понять, насколько далеко может зайти власть, стоит сначала понять ее генетику: они понимают только вес средств и не воспринимают как ценность саму украинскую государственность.

Соответственно, все основные олигархические силы, которые подпирают Партию регионов, в значительной степени зависят от цен энергоносителей. Это и угольная промышленность, и черная металлургия, и химическая промышленность, т.е. энергозатратные отрасли, по крайней мере в Украине. И для этих экономических структур, которые являются основным источником доходов ПР, государственные интересы отходят на второй план, поэтому ради скидки на цену на газ для собственных предприятий, они готовы уступать в национальных достижениях. Поэтому надо понимать, что в ход могут пойти обещания и относительно вхождения в Таможенный союз, и окончательного торможения евроинтеграции, и относительно приватизации российскими руками ГТС, при условии, что какая-то часть перепадет людям, приближенным к президенту.

Так же в ход могут пойти обещания по земельным ресурсам, поскольку понятно, что в условиях свободной продажи земли, скорее всего, придет не западный капитал, а русский.

Т.е. обещать еще есть что.

Стратегическая цель нынешней власти - вечная власть. Один из механизмов для этого они видят в сосредоточении мегакапиталла в собственных руках.

Стратегическая цель России ... Здесь вопрос двойной: у российского руководства, с одной стороны, меркантильные цели, как и украинского, с другой, в отличие от украинского, очень четкую геополитическую цель. А это - устновление на пост-советском, как минимум, и на европейском, как максимум, пространстве российской гегемонии. Одним из первых этапов для такой гегемонии является восстановление влияния над странами бывшего СССР.

Владимир Фесенко, политолог:

МЫ И СЕГОДНЯ РАСПЛАЧИВАЕМСЯ БАЗИРОВАНИЕМ ЧФ ЗА ГАЗОВЫЕ ДОЛГИ 90-Х

Если цена на газ будет расти, то проблемы будут не только у властей, но и у населения. В частности, из-за повышения цены на бытовой газ, коммунальные тарифы ... Конечно, для власти это также опасно, поэтому подорожание коммунальных тарифов - это снижение рейтинга власти, поэтому власть очень заинтересована в том, чтобы договориться с россиянами.

Какой может быть цена? Без уступок никаких снижений цены не будет. Договоренности последних лет - 2006-го, 2009-го, 2010-го - это очень много серьезных уступок России.

Мы как-то об этом забыли, но первый раз обменяли газ на флот в 90-е годы. Немногие знают, но мы и сегодня расплачиваемся базированием ЧФ за газовые долги 90-х. Поэтому уступать в чем-то придется.

Наиболее вероятный вариант - допуск россиян к управлению украинской ГТС. Вопрос лишь в том, на каких условиях согласятся на это россияне. Страховка для украинской стороны в том, чтобы третьим участником этого консорциума стала европейская сторона. Но какая компания, на каких условиях? Вот тут проблема. То есть здесь может возникнуть любая дочерняя компания Газпрома или что-то подобное.

В любом случае филантропии от русских ждать не стоит. Скорее всего, они потребуют уступок по трубе или, возможно, будут договариваться о модернизации, расширении ЧФ России в Крыму.

У России несколько стратегических планов относительно Украины. И самый главный-это сохранение Украины в зоне своего геополитического экономического воздействия, постепенное присоединение ее к интеграционным союзам с Россией. Мы видели весной и летом достаточно высокое давление - эдакое принуждение к Таможенному союзу. Реализовать этот план не удалось, и кто знает, возможно, к нему вернутся после того, как может сорваться сделка с ЕС.

И, думаю, от этой цели Россия не отказывается, она просто тактику сменила: вместо ультиматумов и давления пытается играть на контрасте с Европой. Европа давит, а Россия наоборот - якобы идет навстречу.

Помимо политических целей, реинтеграционных, экономически Россия заинтересована в том, чтобы Украина оставалась одним из главных покупателей российского газа, но не имела монополии на трубу, и вот эта задачу - лишения Украины монополии на транзит российского газа - они решают обходными трубопроводами.

Ксения Лесив