Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ советует студентам «думать по-западному, но смотреть на Восток».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказал сегодня во время лекции студентам Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара.

По словам Н.АЗАРОВА, «думать по-западному» означает «хорошее, качественное образование, логичность и жесткость мышления», а «смотреть на Восток» – «осваивать рынки на Востоке».

«Я имею в виду открытые рынки, о которых мы договорились неделю назад, подписав соглашение о зоне свободной торговли со странами СНГ. Мы должны восстановить те рынки, которые у нас были раньше», - сказал премьер.

По его словам, в Украине необходимо вдвое сократить количество специалистов с высшим образованием. «Я имею в виду специалистов не с реальным высшим образованием, а с липовым образованием», - уточнил Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что ежегодно количество выпускников школ в Украине составляет около 450 тысяч, тогда как количество студентов, которых принимают в украинские вузы, достигает 520 тысяч. «У нас есть конкурс не на поступление в вуз, а конкурс между вузами за абитуриентов», - отметил Н.АЗАРОВ.

По мнению премьер-министра, в Украине следует сократить количество частных вузов, которые, по его словам, были организованы «на базе перепрофилированных детских садов и т.п.».

Он заверил, что власть Украины создаст все необходимые условия, чтобы лучшие выпускники вузов не выезжали работать за границу, а оставались в Украине.

Н.АЗАРОВ отметил, что Украина должна в ближайшее время сосредоточить финансовые ресурсы на развитии приоритетных направлений экономики – аграрном секторе, космических технологиях и ІТ-технологиях.

Как уточнил Н.АЗАРОВ, объем производства в сфере ІТ-технологий в Украине в год составляет 1 миллиард долларов, тогда как в Египте – 6 млрд. долларов, а в Индии – 32 млрд. долларов.