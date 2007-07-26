Черновецкий «почти определился» за какое кресло держаться

Мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ не подтверждает информацию о возможном включении людей из его команды в избирательные списки некоторых политических сил на досрочных выборах в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, комментируя журналистам информацию о возможном включении заместителя мэра Киева Ирэны КИЛЬЧИЦКОЙ в список Партии регионов, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что пока никаких разговоров не было по этому поводу. «Сама Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ говорит, что таких разговоров не было», - сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов, определился ли Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ относительно участия своего блока в выборах в Верховную Раду, мэр столице сказал: «Почти определился».