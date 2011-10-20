Немыря: за судьбу Соглашения об ассоциации с ЕС отвечает Янукович

Заместитель председателя партии «Батьківщина», экс-вице-премьер-министр по евроинтеграции Григорий НЕМЫРЯ возлагает всю ответственность за создание необходимых политических и юридических условий для завершения переговоров с Европейским Союзом на Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и его сторонников в Верховной Раде.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батьківщини», он сказал: «Мы приветствуем сообщение из Брюсселя о согласовании основных технических параметров Соглашения о зоне свободной торговли. Это важный шаг на пути экономической интеграции Украины в ЕС, переговоры о которой - в рамках углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли - начало в 2008 году правительство Юлии ТИМОШЕНКО».

Г.НЕМЫРЯ отметил, что Соглашение о зоне свободной торговли является неотъемлемой составляющей Соглашения об ассоциации, «которая сейчас поставлена под угрозу из-за политически мотивированных судебных процессов против оппозиции и систематического нарушения принципа верховенства права и независимости судов в Украине».

«Именно на ЯНУКОВИЧЕ и его сторонниках в Верховной Раде лежит вся ответственность за создание необходимых политических и юридических условий для завершения уже в ближайшее время переговоров по Соглашению об ассоциации, его парафирования, подписания и ратификации», - подчеркнул заместитель председателя партии «Батьківщина».

По его словам, для этого необходимо прекратить преследование по политическим мотивам и освободить Ю.ТИМОШЕНКО, Юрия ЛУЦЕНКО, Валерия ИВАЩЕНКО и других политиков и чиновников и гарантировать их полноценную политическую деятельность, в частности участие в следующих парламентских выборах.

«Успешная европейская интеграция Украины является нашим ключевым национальным интересом. Сближение с Евросоюзом отвечает интересам всех граждан Украины. Если ЯНУКОВИЧ хочет сохранить партнерские отношения с ЕС, он должен уважать своих граждан и европейские ценности», - резюмировал Г.НЕМЫРЯ.