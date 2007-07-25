Луценко: Пришло время восточному украинцу и западному услышать друг друга

Лидер блока «Наша Украина – Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО убежден, что без отмены депутатской неприкосновенности украинцы не поверят новому составу Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня, выступая на митинге перед жителями города Кременец Тернопольской области.

«Никто не поверит Верховной Раде, пока депутаты не начнут с себя» - сказал он, добавив при этом, что «депутаты должны начать с себя – а именно отменить депутатскую неприкосновенность».

По его убеждению, это является ключом к решению многих проблем, поскольку при наличии депутатской неприкосновенности срабатывает принцип «свой своего не сдает».

В контексте сказанного лидер блока выразил уверенность, что «все должны быть равны перед законом, поскольку иначе в парламенте будет магнит – депутатская неприкосновенность».

«Именно поэтому законодатели должны стать людьми… и бояться вас (имеется в виду людей, которые их избрали – УНИАН), а не своих вождей», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Также в своем выступлении он, комментируя сегодняшнее политико-экономическое положение в государстве, сказал, что сегодня Украина имеет правительство, благодаря деятельности которого долги по выплате заработной платы достигли 1 млрд. грн., а внешние заимствования составляют почти 100 млрд. грн.

«Мы сегодня имеем правительство абсолютно безответственное», - сказал он, добавив, что «это правительство ни черта не умеет делать, кроме как грабить Украину с востока на запад».

Именно поэтому он уверен, что украинский народ должен начать «решительный крестовый поход против коррупции и преступности», что, по его словам, позволит вернуть украденное у людей.

Кроме того, Ю.ЛУЦЕНКО уверен в том, что в Украине назрела необходимость создать чрезвычайный антикризисный центр, задачами которого, среди прочего, будет переаттестация всех судей для прекращения и предотвращения в дальнейшем коррупции в судах, обязательная декларация доходов и расходов всех высоких должностных лиц и судей, а также радикальное уменьшение чиновничьего аппарата.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, сегодня главным является не то, какие политики принадлежат к левым или правым, а то: «либо ты за Украину, либо ты за колонию».

Объясняя последний свой тезис, он заметил, что имеет в виду возможность колонизации Украины со стороны других государств, так и вероятность в случае бездеятельности украинцев превращения Украины в государство «с колючей проволокой».

«Пришло время восточному украинцу и западному услышать друг друга”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО и призвал соотечественников к единению.