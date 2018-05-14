Евродепутат от Австрии: за поворот от Европы несет ответственность Янукович

Группа Прогрессивного Альянса социалистов и демократов в Европейском парламенте еще год назад подписала меморандум о сотрудничестве с Партией регионов Украины. С того времени в дни больших дискуссий в Европарламенте эта группа чаще становилась на сторону украинской власти, пытаясь нивелировать порой слишком острые предложения своих коллег из группы народных партий, все политические партнеры которых в Украине после президентских выборов 2010 года находились в оппозиции. Именно поэтому блиц-интервью с заместителем председателя группы Прогрессивного Альянса социалистов и демократов, депутатом от Австрии Ханнесом Свободой является своего рода символическим - даже партнеры Партии регионов в Европе не готовы закрывать глаза на все происходящее в Украине. Наше интервью было записано через несколько часов после того, как лидеры ЕС одобрили решение отложить свои встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем, запланированные на 20 октября.

Как бы вы могли прокомментировать решение отложить визит Януковича в Брюссель?

Я несколько разочарован тем, что визит был отменен, но я также должен сказать, что, насколько я вижу, украинская сторона недостаточно хорошо подготовлена, и она не подала нам никаких сигналов, что она готова приехать с какими-то предложениями, касающимися дела Тимошенко. Я имею в виду не конкретного человека, а общую юридическую ситуацию. Таким образом, нет никакого движения в сторону Европы со стороны Украины в этом вопросе. Поэтому, можно сказать, что были определенные причины отменить встречу, хотя я бы счел нужным провести ее и показать четко Президенту Януковичу, что он должен двигаться и сделать что-то в этом направлении, иначе мы не сможем достичь согласия по соглашению об ассоциации.

Не считаете ли вы, что такое решение лидеров ЕС может подтолкнуть Януковича в Таможенный союз, в Москву?

Ну, я тут могу сказать только одно: "Удачи!". Я не думаю, что мы можем шантажировать его, и мы не имеем ничего против отношений с Россией, но он должен знать, и он знает, что либо Украина идет в Таможенный союз, либо - в европейском направлении. Я думаю, что большинство бизнесменов и граждан хотят европейского направления, и, думаю, Президент Янукович это и сам знает, и ему следовало бы уважать желание граждан. Мы не можем требовать, или заставлять выбрать зону свободной торговли с ЕС или Таможенный союз с Россией, но я не вижу, чтобы большинство людей хотело бы русского пути, думаю, они открыты для европейского рынка.

Может решение ЕС об отмене визита негативно повлиять на переговоры о соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС?

Не так сильно, но это от многого зависит. У меня вчера были переговоры с лидерами двух парламентских групп (фракций Партии регионов и БЮТ в Верховной Раде Украины - УНИАН), и думаю, в том числе, и Партия регионов заинтересована найти решение в вопросе осуждения мадам Тимошенко. Я не хочу сказать, что госпожу Тимошенко нельзя осуждать, но не на базе этого закона и не по такой процедуре. И я думаю, мы должны подавать четкий сигнал украинской власти, в том числе, чтобы предотвратить такие судебные решения в будущем.

Президент Янукович заявил, что Тимошенко останется в тюрьме, и что ЕС должен уважать Украину. Не кажется ли вам, что это определенное изменение внешнего курса?

Я думаю, это очень странное высказывание, потому что с одной стороны, украинская власть говорит, что здесь речь идет исключительно о законе, и что это - только легальный процесс, здесь нет политического влияния, а с другой стороны, Президент страны даже до завершения апелляционного процесса заявляет, что она останется в тюрьме. Я думаю, это полностью неприемлемо, думаю, это своего рода поворот от Европы, и за это несет ответственность Президент Янукович.

Записал Сергей Воропаев.