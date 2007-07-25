Онищук: Сегодня суд подтвердил, что старую ВР уже невозможно восстановить

Судебная коллегия Печерского районного суда города Киева подтвердила сегодня в своем разъяснении, что не нужно решение Центральной избирательной комиссии относительно обнуления списка блока “Наша Украина”. Об этом сказал на пресс-конференции в УНИАН народный депутат Украины, заместитель председателя блока “Наша Украина - Народная самооборона” Николай ОНИЩУК.

По его словам, в разъяснении отмечается, что не нужно решение ЦИК относительно обнуления списка блока “Наша Украина”, поскольку есть решение на этот счет съезда блока, а также решение Печерского суда от 11 мая, где речь идет о признании противоправным решения ЦИК, которым отказано “Нашей Украине” в обнулении списка. Н.ОНИЩУК напомнил, что это решение суда было оставлено в силе и Апелляционным судом, и Высшим административным судом. По его словам, представители “Нашей Украины” обратились в суд с просьбой разъяснить ситуацию, поскольку состоялось, в частности, принятие изменений в закон о выборах народных депутатов, где в переходных положениях речь шла о том, что этот закон вступает в силу с момента его официального опубликования, но вступает в силу только при наступлении двух условий - наступят условия неполномочности парламента Украины и будет объявлен избирательный процесс. Он отметил, что тогда закон вступит в силу не ранее чем за 60 дней до даты проведения выборов. По его словам, суд отмечает, что условие неполномочности Верховной Рады Украины наступило, поскольку свыше 150 народных депутатов сложили свои полномочия, а избирательный процесс начинается 2 августа. Он отметил, что сложилась ситуация, когда старый избирательный закон уже не действует, а закон с изменениями еще не действует. Н.ОНИЩУК сказал, что статья 101 данного закона, которая определяет полномочия и компетенцию ЦИК относительно обнуления списков еще не вступила в законную силу и именно поэтому “Наша Украина” обратилась за разъяснением, в какой способ действовать, когда есть решение суда относительно противоправности действий ЦИК, которое невозможно исполнить.

“Сегодняшнее постановление Печерского суда дополнительно подтвердило невозможность возобновления Конституционной численности народных депутатов ВР, поскольку решение суда по этому вопросу является достаточным и исчерпывающим для юридической квалификации отношений”, - подчеркнул Н.ОНИЩУК, добавив, что “суд установил отсутствие полномочий ЦИК принимать на этот счет какие-либо решения и все участники правоотношений обязаны руководствоваться решением суда, которое уже принято”.