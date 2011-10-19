Азаров хочет поскорее платить за газ рублями

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что для Украины является выгодным переход на рубли в расчетах с Россией за газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал украинским журналистам на брифинге в Санкт-Петербурге.

"Я бы хотел (перейти на расчеты в рублях при оплате за потребленный газ – УНИАН), чем быстрее - тем лучше. Потому что каждый месяц прошел, благодаря известному газовому соглашению, – миллиард с валютных счетов Украины снимается и перечисляется в Россию», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что в вопросе перехода на расчеты в рублях есть определенные технические проблемы. По словам украинского премьера, необходимо осуществить целый ряд процедур для того, чтобы сделать такой переход возможным.

«Ведь рубли - это тоже валюта, так, на минуточку. Существует ли решение? Да, решение существует. Мы знаем, какое это решение», - подчеркнул Н.АЗАРОВ. Он не конкретизировал, как именно может быть осуществлен переход на рубли в расчетах за газ, однако отметил, что это должно устраивать как украинскую, так и российскую стороны.

Напомним, премьер-министры Российской Федерации и Украины Владимир ПУТИН и Николай АЗАРОВ обсудили возможность взаиморасчетов двух стран в рублях и договорились о проведении на следующей неделе встречи министров финансов и глав центробанков двух стран по этому вопросу. Об этом сообщил журналистам в Санкт-Петербурге пресс-секретарь российского премьера Дмитрий ПЕСКОВ.

По словам Д.ПЕСКОВА, премьеры подробно обсудили взаимодействие двух стран в энергетике, ракетно-космической отрасли, авиации, кредитно-финансовой сфере.

«В контексте последнего вопроса подробно проговорили возможность взаиморасчетов в рублях в торговых операциях. Условились, что на следующей неделе министры финансов и председатели центральных банков двух стран проведут соответствующие переговоры», - сказал Д.ПЕСКОВ по итогам Совета глав правительств стран СНГ.