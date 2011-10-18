Путин «неожиданно» договорился с коллегами о том, ради чего собирались

Главы правительств стран СНГ договорились о подписании договоров о зоне свободной торговли в рамках СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правительства РФ Владимир ПУТИН, открывая заседание Совета глав правительств государств - участников СНГ в расширенном составе.

«Мы неожиданно для себя в результате долгих, можно даже сказать острых, но все-таки конструктивных переговоров, пришли к решению главного вопроса, ради которого мы, собственно говоря, сегодня и собрались. Мы договорились о подписании сегодня договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ», – заявил В.ПУТИН.

Он обратил внимание на то, что за первое полугодие 2011 года товарооборот в рамках СНГ увеличился на 48% и составил 134 млрд. долл.

Глава правительства России отметил, что в 1994 году был подписан договор о зоне свободной торговли, однако не все страны, включая РФ, ратифицировали этот документ.

«Он фактически не работал. И если мы такими темпами развиваемся сегодня, фактически, не имея договора о зоне свободной торговли, то можно было бы себе предположить, как и какими темпами рос бы наш товарооборот, если бы такая зона свободной торговли у нас работала», - добавил В.ПУТИН.

По его словам, главы правительств в результате долгих дискуссий «пришли к достаточно неожиданному для них самих результату».

Также В.ПУТИН отметил, что текст договора был несколько изменен и окончательно согласован.

Вместе с тем, пока не известно о том, в какой форме Украина присоединилась к этому договору, подход премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА к журналистам ожидается позже.