Королевская: молодежь не смирится с тем, что ее тянут в прошлое

Народный депутат Украины (фракция «БЮТ - Батькивщина»), председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ убеждена, что новое поколение украинцев, которое выросло в государстве за 20 лет независимости, не допустит свертывания евроинтеграционных процессов и возвращения страны в прошлое.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ, об этом она заявила в Берлине на круглом столе «Сотрудничество Украина - ЕС в борьбе с коррупцией. Значение СМИ в этом вопросе», организованном Центром им. Бертольда Бойца.

«За 20 лет независимости в Украине выросло новое поколение людей, которые никогда не смирятся с тем, что их тянут в прошлое. Эти люди видят себя в Европе и не допустят свертывания евроинтеграционных процессов в Украине. Впереди нас ожидает новая эра, когда на смену сохранившимся советским бюрократам, придут лидеры гражданских и общественных организаций», – сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Политик также считает, что на смену «аналоговым бюрократам» придет поколение «цифровых профессионалов», которые не запятнали себя коррупцией.

Она также отметила, что все заявления действующей власти в Украине о европейском выборе и желании построить демократическое общество упираются в одну проблему - судебные преследования бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и других оппозиционеров.

«Сколько бы представители Партии регионов не пытались рассказать, что дело Юлии ТИМОШЕНКО не политическое, им ни в Украине, ни в Европе никто не верит. Как говорят, сколько бы раз не повторял слово «халва» во рту слаще не станет. Поэтому все заклинания власти о европейском выборе и желании построить демократическое общество упираются в одну проблему – судебные преследования ТИМОШЕНКО и других оппозиционеров», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По мнению председателя парламентского Комитета, суд над Ю.ТИМОШЕНКО стал символом судебной расправы действующей власти над тысячами граждан Украины, которые несогласны с ее действиями.

«Судебная реформа, которая так широко анонсируется представителями власти, обернулась репрессиями против всех несогласных с действиями власти, вынесением неправовых приговоров, тотальными проверками контролирующих органов, страхом в обществе. Всем лидерам несформированного гражданского общества власть дает сигнал: так будет с каждым, кто посмеет иметь собственное мнение. Мы не должны допустить формирования в Украине тоталитарного режима», – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Также в пресс-службе сообщили, что 17-19 октября Н.КОРОЛЕВСКАЯ находится в Германии с рабочей поездкой по приглашению Немецкого совета внешней политики (DGAP). В программе ее визита – встречи с главами комитетов и депутатами Бундестага, переговоры в министерствах и ведомствах ФРГ, посещение торгово-промышленных палат и объединений немецкой промышленности, а также участие в роботе круглого стола «Сотрудничество Украина - ЕС по борьбе с коррупцией. Значение СМИ в этом вопросе».