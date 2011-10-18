Литвин: Янукович упрямый, другого он сказать не мог

Президент Виктор Янукович поступил правильно, сообщив о возможности отложения подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Владимир Литвин в эфире 5 канала, комментируя заявление президента о готовности Киева отложить подписание соглашения.

"Президент, как мне видится, он другого и не мог сказать. Поскольку, любое действие будет воспринято как то, что можно диктовать условия. Будет свидетельством того, что сегодня нет минимальной зависимости судебной власти, что все абсолютно управляемое из одного кабинета", - считает Литвин.

"Я думаю, и об этом я говорил, что это публичные попытки заставить Украину, в лице руководства, к уступкам, эта публичность она сработала с точностью до наоборот", - добавил он.

При этом спикер парламента отметил, что "сегодня есть запрос в украинском обществе на сильную руку, на концентрацию власти".

"Возникает соблазн сложные вопросы решить, возложив ответственность на одного человека, но одновременно, я бы предлагал смотреть на проблему несколько иначе, происходит и процесс концентрации ответственности", - заявил Литвин.

"У президента Януковича, как и во всех других президентов, есть советники, которые выказывают свои оценки и позиции. Вместе с тем, мне кажется, что он является человеком, который может продемонстрировать упрямство. И происходящее со стороны европейского сообщества натолкнулось раз на такую упрямую позицию", - подытожил он.

Комментируя отмену визита Януковича в Брюссель, Литвин сказал: "Сегодня, очевидно, есть необходимость взять паузу... Они как раз и предложили эту паузу, судя по официальным сообщениям. И просто осмыслить произошедшее и то, что необходимо сделать. Не стоит драматизировать сейчас эту ситуацию".

Украинская правда